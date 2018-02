Poglejte, koliko stanejo štirje kosi vojaške opreme #video

Video: Planet TV

Na blagajni so našemu novinarju zaračunali 175 evrov. Če bi država enak paket zagotovila vsem 4.500 vojakom na terenu, bi jo to stalo slabih 800 tisočakov. Petino manj, kot vojsko stanejo vladni poleti s falconom.

Kot nam je povedal eden od vojakov, ki ne želi biti imenovan, si opremo, kot so rokavice, nogavice in kape, kupujejo sami. Na mednarodnih vajah jim čevlje in drugo opremo pogosto podarijo ameriški vojaki. Zaradi slabih čevljev so nekateri vojaki na nedavnem preverjanju na Počku dobili tudi ozebline, kar pa v Slovenski vojski zanikajo.

Najbrž absurd opremljenosti slovenske vojske še najbolje opišejo besede sindikalista Marjana Laha. "Vojaki imamo v pravilih zapisano, da moramo biti urejeni. In kako boš pri vragu urejen, če ti razpadajo čizme," se je spraševal.

Že sprehod med vrstami slovenskih vojakov pokaže, kako pisane so naše čete. Kako tudi ne, zaradi obrabljenosti si marsikateri kos opreme vojaki kupijo kar sami. To je tudi vse, kar jim preostane, če ne želijo sodelovati v nagradni igri vojske, ki del opreme ponuja na Facebooku.

A večina se jih po opremo raje odpravi v Army shop, pa čeprav gre v resnici za bolj modno kot pa vojaško trgovino. Pripadnik slovenske vojske je v trgovino prišel tudi v času našega obiska, a se je pred kamero hitro skril. Vojaki si v trgovini sicer največkrat nabavijo dodatke, kot so rokavice in kape. Pogosto nabavijo tudi nahrbtnike kamuflažnih barv.