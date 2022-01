Poglejte, kakšno vreme se nam obeta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z dolgotrajno meglo okoli 1 stopinje Celzija, drugod od 5 do 12 stopinj Celzija.

Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, na vzhodu Slovenije lahko ponoči nastane kakšna ploha. Ponekod na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od od -6 do 1 stopinje Celzija, ob morju okoli 3 stopinje Celzija.

Jutri bo še jasno vreme, v sredo se bo pooblačilo

Jutri bo na zahodu Slovenije precej jasno, drugod bo sprva nizka oblačnost ali megla, ki se bo dopoldne večinoma razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija.

V sredo se bo na Primorskem in Notranjskem pooblačilo, drugod bo sprva še precej jasno, po nižinah se bo del dneva zadrževala megla. Zapihal bo jugozahodnik.

V četrtek bo sprva oblačno, predvsem na jugu Slovenije bo rahlo deževalo. Popoldne se bo jasnilo.