Poglejte, kako so prenovili sloviti del Maribora #video

Obnovljeni Lent v Mariboru je že postal nova mestna promenada. V občinski projektni pisarni poudarjajo, da so izvedena vsa dela, predvidena v evropsko sofinanciranem projektu. Dodatno je bila projektirana še ureditev stopnic proti reki, ki pa še ni izvedena. Župan Saša Arsenovič napoveduje, da bodo poskušali najti denar, da se tudi to uredi.

Zaenkrat načrtovana obnovitvena dela na Lentu so tik pred zaključkom, ljudje pa se že množično sprehajajo po njem. "Izvajalec je imel pogodbeni rok za izvedbo do 31.12.2023. V tem trenutku še odpravlja pomanjkljivosti. Del stvari, ki jih še mora opraviti, je odvisen od vremena, na vzhodnem delu od nove brvi so potrebne še dodatne zasaditve," je na današnji predstavitvi tekočih investicijskih projektov Mestne občine Maribor povedal skrbnik tega projekta Jernej Flajšman.

Obnovljeni Lent v Mariboru je že postal nova mestna promenada. Foto: STA

Tako še ni znano, kdaj bodo uradno predali v uporabo celoten Lent. Konec decembra so sprostili promet na zahodnem delu tega nabrežja Drave, medtem ko del od Sodnega do Vodnega stolpa ostaja zaprt. Na tem območju je v načrtu skupni prometni prostor, vrstijo pa se pozivi, da ostane namenjen samo pešcem in kolesarjem.

Končna odločitev še ni sprejeta. "Prizadevamo si, da bi bilo prometa v tem delu čim manj ali le v nekem zelo ozkem oknu. Potopni valji so pripravljeni, da lahko v tem srednjeveškem delu mesta uvedemo kakršen koli sistem," je povedal župan.

Gradbišče na Lentu. Foto: STA

V okviru projekta obnove Lenta, kjer je gradbeno obrtniška dela izvedlo Cestno podjetje Ptuj, so prenovili vodovod, plinovod in meteorno kanalizacijo. Prav tako so uredili vročevod in obnovili okoli 25.000 kvadratnih metrov površin, z enotnim tlakovanjem in osvetlitvijo ter novimi zasaditvami in urbano opremo. "Javnost je to očitno zelo dobro sprejela, saj je na Lentu tudi ob nizkih temperaturah veliko ljudi, ki uživajo v mirnem sprehodu ob reki," je dejal župan. "Krajinska arhitektura se sicer še ne kaže v polnem zelenju, saj morajo rastline še zrasti," je dodal.

Osnovna pogodbena vrednost projekta je 7,6 milijona evrov, zaradi nepredvidenih del so sklenili še aneks za 400.000 evrov.

Ker se v javnosti navaja, da projekt ni bil izveden v celoti, vodja občinske projektne pisarne Barbara Mikuš Marzidovšek poudarja, da je bilo narejeno vse, kar je bilo načrtovano v okviru tega projekta. "Projektiralo se je širše območje. Projekt, za katerega je bil javni razpis in za katerega je sklenjena pogodba, pa se izvaja v celoti. Zanj smo dobili že vsa sofinancerska sredstva v višini 2,3 milijona evrov," je pojasnila.

Zaenkrat načrtovana obnovitvena dela na Lentu so tik pred zaključkom, ljudje pa se že množično sprehajajo po njem. Foto: STA

Dela za novo ureditev območja t.i. Benetk in okoli Vodnega stolpa ter izgradnjo kamnitih stopničastih teras na treh mestih do reke niso bila predmet razpisa. Zato ta dela zaenkrat niso izvedena.

V nadaljevanju nameravajo najprej pristopiti k ureditvi stopničastih teras pri kopališču Pristan in pred Hišo Stare trte, za kar bi potrebovali okoli 900.000 evrov. "Prej ali slej moramo to urediti," je dejal župan in napovedal, da bodo poskušali ta denar čim prej zagotoviti.

Trenutno največji infrastrukturni projekt v Mariboru je sicer gradnja Centra Rotovž, ki naj bi bila zaključena do konca leta 2025. Gradbeno obrtniška dela so trenutno ocenjena na 23,6 milijona evrov, vključno z opremo naj bi projekt stal 36 milijonov evrov.

Osnovna pogodbena vrednost projekta je 7,6 milijona evrov, zaradi nepredvidenih del so sklenili še aneks za 400.000 evrov. Foto: STA

Letos naj bi zaključili gradnjo Zdravstvene postaje Magdalena, ki je ocenjena na 10,5 milijona evrov. Lani pa so v nekaj mesecih zgradili atletsko dvorano na Poljanah. Po besedah vodje Športnega parka Tabor Roberta Herge "takšne dvorane v Sloveniji ni, ni je pa tudi daleč okrog". "Atleti so zelo zadovoljni, za 25 odstotkov se nam je povečal vpis v društva in rezultati na državnih tekmovanjih so že vidni, k nam prihajajo trenirati tudi športniki iz celotne regije," je dejal.