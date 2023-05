Pogajanja sindikatov in vlade: za koliko se bodo dvignile plače?

Vlada in sindikati javnega sektorja so danes nadaljevali pogajanja, kot edina točka pa je bila na dnevnem redu znova "prenova plačnega sistema in odprava nesorazmerij v osnovnih plačah". Sindikati so pričakovali, da jim bo vladna stran predstavila svoj predlog odprave nesorazmerij, kar je napovedala pred tednom dni. Po poročanju Večera je vlada odpravo plačnih nesorazmerij ponudila nekaterim javnim uslužbencem, ne pa vsem. Pogajanja se bodo do sprejela končne rešitve, s katero bodo zadovoljni vsi, nadaljevala vsako sredo.