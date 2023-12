Podpora vladi, Golobu in njegovi strani ne pada več

Če je v minulih treh mesecih podpora premierju Robertu Golobu, njegovi vladi in stranki Gibanje Svoboda, ki jo vodi, po javnomnenjski anketi Vox populi vseskozi padala, se je po zdanjih rezultatih to padanje ustavilo. Vlada in stranke so zdaj približno tam, kjer so bile prejšnji mesec. Nataša Pirc Musar in Anže Logar sta trenutno najbolj priljubljena politika v Sloveniji, Logar pa za predsednico zaostaja le stotinko.