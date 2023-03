Pod geslom Na koncu jezika se začenja Teden možganov

"Jezik je ključnega pomena za človeško interakcijo in socialno življenje, kar pa je pomembno tudi za zdravje in delovanje možganov," je dejal Boris Rogelj, predsednik društva Sinapsa.

Letošnja tema Tedna možganov nosi naslov Na koncu jezika. Po besedah predsednika društva Borisa Roglja je omenjena tema s številnih vidikov izjemno pomembna, saj je jezik ključnega pomena za človeško interakcijo in socialno življenje, kar pa je pomembno tudi za zdravje in delovanje možganov.

Jezike osvetljujejo različne vede

Teme, ki se dotikajo povezav med jezikom in možgani, bodo na predavanjih v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novem mestu osvetlili različni strokovnjaki. V prvih dneh bodo predvsem raziskovali, kako na fenomen jezika gledajo različne humanistične vede, kot sta antropologija in etnologija, ter kako se do razvoja jezika pri posamezniku opredeljuje psihologija. V nadaljevanju bodo strokovnjaki med drugim spregovorili tudi o poškodbah možganov, vplivu jezika na izražanje spolne identitete in umetni inteligenci.

Čez teden se bodo zvrstile tudi delavnice, na katerih bodo udeleženci lahko spoznali znakovni jezik in komunikacijo s kretnjami. Akcijo bodo sklenili z okroglo mizo, na kateri bo beseda tekla o medicinski hipnozi ter njenih potencialih in omejitvah.

Aktualne teme - vpliv psihoaktivnih snovi in bolezni covid-19 na možgane

Slovenski dan možganov, ki ga zaznamujemo vsako tretjo sredo v marcu, bo namenjen najaktualnejšim temam v nevroznanosti v zadnjem času. Med drugim bodo predavatelji pozornost posvetili novim odkritjem na področju uporabe psihoaktivnih snovi pri terapiji posttravmatske stresne motnje in nevropsihiatričnim posledicam bolezni covid-19.

Teden možganov je mednarodna akcija, pri kateri sodelujejo različne organizacije po vsem svetu. Z dogodki želijo ozaveščati laično in strokovno javnost o koristih raziskovanja in poznavanja živčevja za posameznike in družbo. V Sloveniji akcija poteka pod okriljem društva Sinapsa, na pobudo katerega od leta 2016 praznujemo tudi slovenski dan možganov, ki javnost spodbuja k boljši skrbi za zdravje možganov.