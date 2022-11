V ljubljanskem UKC najsodobnejše zdravljenje za bolnike z akutno možgansko kapjo

Na nevrološki kliniki UKC Ljubljana so danes prevzeli nov dvoravninski angiografski aparat. Gre za najsodobnejšo napravo za invazivne intervencijske posege in preiskave ožilja, možganov in hrbtenjače. Z novim aparatom bodo bolnikom z akutno možgansko kapjo in tistim, ki jim ta grozi, še naprej omogočali najsodobnejše zdravljenje.

Interventni nevroradiologi UKCL so skupaj z @MinZdravje pridobili novo napravo za intervenc. posege in preiskave žilja možganov in hrbtenjače. Z “biplane” aparatom bodo pacientom z akutno možgansko kapjo in tistim, ki jim ta grozi, še naprej omogočali najsodobnejše zdravljenje. pic.twitter.com/pyr7Fzd4F2 — UKC Ljubljana (@ukclj) November 25, 2022

Aparat omogoča odkrivanje in zdravljenje sprememb na ožilju vratu in glave ter drugje po telesu, pa tudi CT-vodeno izvajanje žilnih in nežilnih posegov. Na njem bodo izvajali med drugim najzahtevnejše intervencijske posege, tudi zožitev zapor in razširitev arterij.

Omogoča zdravljenje najkompleksnejših sprememb

Naprava ima dve rentgenski cevi in dva detektorja, ki lahko delujejo hkrati in omogočajo hkraten prikaz sprememb na dveh ravninah. Tako je mogoče zdravljenje najkompleksnejših sprememb na številnih, tudi drobnih žilah, ob najboljši mogoči ločljivosti. Zdravljenje takih sprememb je bilo do zdaj mogoče le v glavni stavbi UKC, kar je bilo neugodno za bolnike, hospitalizirane na nevrološki kliniki, posebno za take, ki so bili hudo prizadeti.

Montaža aparata je potekala v času epidemije covid-19, kar je bilo logistično zahtevno. Aparat je na nevrološki kliniki na novi lokaciji v pritličju, saj je bil stari, iztrošen aparat umeščen v neustrezen prostor. To je v veliki meri omogočilo vodstvo nevrološke klinike, ki je z zmanjšanjem pisarniških prostorov zagotovilo ustrezen, sodoben prostor, so pojasnili na UKC Ljubljana.

Letno obravnavajo 800 bolnikov, ki jih bodo lahko zdravili s tem aparatom

Po besedah predstojnika kliničnega inštituta za radiologijo Dimitrija Kuhlja letno obravnavajo 800 bolnikov, ki jih bodo lahko zdravili in diagnosticirali na takem aparatu. Med drugim so med njimi tudi bolniki z akutno možgansko kapjo, enega so na novem aparatu zdravili že v četrtek popoldne. Kuhelj je s potekom zdravljenja zadovoljen, bolnik se z minimalnim defektom pogovarja in bo šel kmalu domov.

Nove pridobitve je vesel tudi predstojnik nevrološke klinike Simon Podnar. "Ves čas smo se zavedali, da kolegi delajo v nemogočih razmerah, da je prostor, ki so ga imeli za te intervencije, povsem neprimeren. Vsak teden smo se bali, da bi dokončno odpovedala njihova aparatura," je dejal.

Aparat je vreden 1,2 milijona evrov

V. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana Marko Jug je ob tem izpostavil, da nevrološka klinika vse dni v tednu zagotavlja konziliarno službo za celotno državo. "To je tisti prvi stik bolnikov s celotne države z vrhunskim specialistom 24 ur na dan," je dejal. To omogoči takojšnjo obravnavo takega pacienta, ter ko je treba, tudi odlično rehabilitacijo z napravami, kot je danes prevzeti aparat.

Aparat v vrednosti 1,2 milijona evrov je sofinanciralo ministrstvo za zdravje. Projekt nabave se je sicer začel že v obdobju prejšnjega ministra za zdravje Janeza Poklukarja, sklenil pa se je v mandatu aktualnega, Danijela Bešiča Loredana. Kot je ta dejal danes, je s tem vzpostavljen model za nakupe drage medicinske opreme, ki ga želijo implementirati po celotni državi. Zelo veliko opreme po vseh bolnišnicah je namreč odslužene, je opozoril.