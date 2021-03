Počivalšek z odprtim pismom opoziciji

"Pogosto trdimo, da so nam državljani na prvem mestu. Če bi to bilo res, potem ne bi vodili tako razdiralne politike, ki se kaže v izražanju odkritega sovraštva in takšne degradacije demokracije, ki nas vodi v pogubo. To je politika, zaradi katere ljudje trpijo, zaradi katere nas prehitevajo tisti, ki so nas nekoč videli kot vzor," je v današnjem odprtem pismu zapisal predsednik stranke SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Kot je dodal, je ne glede na to, da je izkusil, kaj pomeni v Sloveniji sodelovati v levi ali v desni vladi, prepričan, da morajo imeti potrebe državljanov višjo prioriteto od političnih egov. Svoj zapis je naslovil na opozicijo in na sopotnike.

Predsednik koalicijske stranke SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v svojem odprtem pismu, naslovljenem na opozicijo in preostale sopotnike, zapisal, da sam meni, da to ni prava pot in da morajo te uničevalne prakse nadomestiti s takšnimi, ki bodo delovale povezovalno.

"S takšnimi, ki ne bodo gradile na razlikah, ampak iskale tisto, kar nam je skupno. S takšnimi, ki se ne bodo ukvarjale s preteklostjo, ampak reševale probleme sedanjosti in gradile prihodnost, na katero bodo lahko ponosni naši otroci in vnuki. S takšnimi, ki nam bodo omogočile pospešen razvoj. Če ne bomo spremenili obstoječega modela politike, bodo ljudje še naprej trpeli. Zaradi nas," je uvodoma opozoril.

Kaj je na kocki?

Ob tem se sprašuje, kaj je na kocki. Kot dodaja, bodo, če ničesar ne spremenijo in če bo ta politični razkol še vedno hromil slovensko družbo, speči potenciali ostali neizkoriščeni. "Pred nami so leta temeljite preobrazbe Evrope in sveta. Države, ki v prihajajoči tekmi modernizacije ne bodo znale spodbuditi vseh talentov in izkoristiti vsega potenciala, bodo zamudile ta pomemben trenutek. In razkorak med zmagovalci in zamudniki bo za lep čas zakoličil standard življenja, ki si ga bodo lahko posamezne skupnosti privoščile. Zato je pomembno, da spremenimo politično prakso in se skupaj podamo v to tekmo za bližnjo prihodnost," je pozval.

Počivalšek je v svojem odprtem pismu med drugim zapisal, da je v politiko vstopil zato, da bi vanjo pripeljal miselnost gospodarstva. Foto: Bojan Puhek

Kot je v nadaljevanju pojasnil minister Počivalšek, je v politiko vstopil z željo, da bi vanjo pripeljal miselnost gospodarstva. "Po šestih letih aktivnega delovanja v politiki imam že toliko izkušenj, da sem lahko prepričan, da brez tega ne bomo uspeli zagotoviti ljudem tistega, kar si zaslužijo in želijo. Gospodarstvo, še posebej proizvodnja, se dobro prilagaja svetovnim trendom. Javna uprava in številni drugi podsistemi pa še kar vztrajajo pri vzdrževanju statusa quo. Pri tem se ne sprašujejo, kakšna je cena ohranjanja obstoječega stanja. Po moje je bistveno večja, kot če bi šli v spremembe, ki sicer prinašajo negotovost," je poudaril in pri tem izpostavil konkreten primer.

"Okoljski stroški bodo kmalu postali eni od največjih, ki jih bomo imeli. Če takoj pristopimo k njihovemu reševanju, to lahko počnemo postopoma. Tudi zelo velik delež evropskih sredstev je namenjen projektom za zeleni prehod. Če bomo čakali s tem, to ne bo samo dražje - kajti vse, kar morate narediti res na hitro, je običajno dražje -, ampak bomo plačevali še dodatno ceno pri zdravju ljudi," je zapisal.

Grajenje koalicij kot ključna sestavina miselnosti gospodarstva

Sam meni, da bodo ljudje, če ne bo prišlo do neke oblike sodelovanja političnih konkurentov, še naprej trpeli. "V gospodarstvu dobro vemo, kako hudi konkurenti in celo nasprotniki lahko postanejo sodelavci na določenih področjih, če je to koristno in če to zahtevajo razmere na trgu. Grajenje koalicij je ena od ključnih sestavin mentalitete gospodarstva, saj bistveno skrajšuje čas in stroške, ki so potrebni za izpeljavo projektov. Ne glede na to, da sem sam dobro izkusil, kaj pomeni v Sloveniji sodelovati v levi ali v desni vladi, sem prepričan, da morajo imeti potrebe naših državljanov višjo prioriteto od naših egov," je poudaril.

V nadaljevanju je Počivalšek zapisal, da je, ker je v gospodarstvu potrebno znanje, zaprosil nekdanjega finančnega ministra Dušana Mramorja, da so z ekipo naredili analizo produktivnosti in načrt, kaj je treba narediti. To so gospodarska združenja že nadgradila s programom Slovenija 5.0, ki jasno kaže, kam je treba iti, če želimo imeti konkurenčno gospodarstvo. "lmamo močno razvita srednje velika podjetja, ki jim moramo pomagati pri nadaljnjem razvoju in širitvi. Slovenija je bila ugledna in uspešna samo takrat, ko je imela močno gospodarstvo. Na gospodarskem področju smo torej združili sile in delamo to, kar je pomembno," je pojasnil gospodarski minister.

Nekdanji finančni minister Dušan Mramor je z ekipo naredil analizo produktivnosti in načrt, kaj je treba narediti. Foto: Ana Kovač

Ob tem poudarja, da medtem ko se gospodarstvo pospešeno prilagaja spremembam, javna uprava in še nekateri drugi družbeni podsistemi zaostajajo in se oklepajo statusa quo. "lzgleda, kot da ne razumejo, kakšni so stroški ohranjanja obstoječega stanja. Če želimo ostati konkurenčni, bomo morali tudi tu narediti resne premike, da bodo tudi ti podsistemi razumeli, da so tu zato, da servisirajo občane in gospodarstvo in ne obratno! Pa moram pri tem poudariti, da imamo v vseh podsistemih vrsto dobrih in sposobnih javnih uslužbencev. Vendar njihovo vnemo ugasnejo institucionalni okviri, postopkovni labirinti in predvsem slabo vodenje, od katerega je odvisna učinkovitost uslužbencev," je opozoril Počivalšek.

"Sedanja kultura je destruktivna"

Dodal je, da ravno tu pride do, kot jih je poimenoval Počivalšek, ključnih imperativov našega časa. "Prvi imperativ je potreba po izgradnji kulture, ki zadrži, pritegne, angažira ter inspirira ljudi. Sedanja kultura je destruktivna in ne omogoča, da iz ljudi izvlečemo najboljše. Dejansko spodbuja negativno. Drugi imperativ je, da se bomo morali spet naučiti sodelovati in inovirati, še posebej sisteme upravljanja, če bomo spet želeli postati relevantni," je zapisal.

Kot navaja, lahko do tega pridemo na različne načine. "Kaj je najprimernejša pot, moramo šele ugotoviti z odprto razpravo. A ne kakršnokoli razpravo, ampak takšno, kjer se mora vsak razpravljavec najprej vprašati, kaj je njegov cilj. Če je njegov cilj to, da ima prav, potem njegov cilj v resnici ni napredek, ampak želja, da se dobro počuti. Če pa bo cilj vsakega med nami, da odkrijemo resnično dragocene informacije, kako doseči cilj, da bomo konkurenčni in da bodo podsistemi resnično podpirali te procese, potem moramo strpno poslušati tudi poglede, ki mogoče nasprotujejo našemu trenutnemu pogledu na svet. Po drugi strani pa bi se morali potruditi dokazati, da so naši trenutni pogledi napačni in da so pogledi konkurence pravilni. Tako to počnejo znanstveniki in tako to počnemo v gospodarstvu," je opozoril.

Gospodarski minister v pismu poziva vse, ki bi želeli začeti dialog, da se javijo in da skupaj začnejo spreminjati slovensko politiko. Foto: STA

Počivalšek je med drugim izrazil željo, da se čim prej odpre ta razprava. "Svet se je namreč spremenil. Spremenila se je tudi narava dela. Delo je postalo mnogo bolj kreativno in sodelovalno. Zahteva znanje. Danes lahko delaš od koderkoli. Ustvariti moramo takšno okolje, da si bodo najbolj kreativni in inovativni ljudje želeli delati pri nas. Nihče nas ne bo čakal. Trenutek za spremembe, s katerimi lahko dosežemo preboj, je pravi. Če ga zamudimo, bomo doživeli usodo zamudnikov. Če so nam res ljudje na prvem mestu, je skrajni čas, da se pričnemo pogovarjati o prihodnosti, o tem, na katerih področjih moramo najti soglasje in sodelovanje, kje bomo združili sile," je še zapisal.

Postanimo zgled

Minister je sicer dodal, da se ne slepi, da bo ta pot lahka in da bo tekla brez zapletov. A kot meni, se je treba vedno znova vračati za mizo in se truditi iskati dogovor. Brez razprav o tem, kaj je bilo. "V gospodarstvu vemo, da morajo stvari biti narejene. Vemo, da je to lažje, če gradimo zavezništva. Vemo tudi, da se ne da točno napovedati, kaj se bo zgodilo, in da je zato treba biti fleksibilen. Vemo tudi, da je bolje sprejeti ta tveganja negotovosti kot ohranjati obstoječe stanje, ker je to mnogo bolj tvegano. Dajmo torej skupaj poiskati načine, da ustvarimo sistem, ki bo delal za ljudi, za gospodarstvo. Danes preveč ljudi meni, da sistem dela proti njim ali pa vsaj, da ne deluje tako, kot bi moral. Samo s sodelovanjem bomo prekinili to trpljenje ljudi," je bil jasen.

Za konec je še zapisal, da si je pri tem treba zastaviti ambiciozne cilje. "Združimo idealizem v ciljih in pragmatizem v izvajanju. Naša srednje velika podjetja to že odlično počno. Učimo se od gospodarstva in znova postanimo zgled. Pozivam vse, ki bi želeli začeti to avanturo novega dialoga, da se javite in da skupaj začnemo spreminjati slovensko politiko," je zapis sklenil Počivalšek.