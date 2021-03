Ustavni pravnik o primeru Čeferin: Ustavno sodišče je vse bolj v razsulu #video

"Ustavno sodišče pod predsednikom Rajkom Knezom in generalnim sekretarjem Sebastianom Neradom je vse bolj v razsulu. Žal mi je, da moram uporabiti ta izraz," je za oddajo Planet 18 dogajanje na ustavnem sodišču komentiral ustavni pravnik Jurij Toplak. Kot pravi, so za vsako ustavno pritožbo življenjske zgodbe, večletni boji na sodiščih in težka pravna vprašanja. "Za številnimi so tudi življenjske tragedije. Grozno je, da nekdo ne prebere sodnega spisa," še dodaja Toplak.

Te dni v javnosti dviguje prah ustavni sodnik Rok Čeferin, ki je sodeloval pri dopisnem odločanju v zadevi, v kateri bi moral biti izločen, saj je o njej že odločal. Šlo je za primer, ko je leta 2014 slovenski javnosti neznani pravnik Peter Kodrič želel postati odvetniški kandidat. Čeferin pa je bil tedaj član devetčlanskega upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije, ki je 11. novembra 2014 izglasoval zavrnitev, saj naj bi bil Kodrič "moralno nevreden" opravljanja odvetniškega poklica, ker je 17 let prej kršil carinske predpise in nikoli ni plačal carinskega dolga.

Ne gre za osamljen primer

Kodrič se je na njihovo odločitev pritožil na upravno in vrhovno sodišče, pozneje pa še na ustavno sodišče, kjer je pritožba znova pristala na mizi ustavnega sodnika Čeferina. Novembra 2019 so ustavni sodniki Čeferin, Matej Acetto in Špelca Mežnar Kodričevo pritožbo zavrgli. Kodrič se je zato 24. marca 2020 obrnil na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.

Ustavni odvetnik Jurij Toplak pravi, da je organizacija dela na ustavnem sodišču postala tako slaba, da trpi vladavina prava. Foto: STA "Evropsko sodišče za človekove pravice zadevo obravnava že od aprila lani. Verjetno so tako naši ustavni sodniki izvedeli za to zadevo in so jo poskušali sanirati tako, da bi še enkrat odločali v tej zadevi," pojasnjuje Toplak in dodaja, da je najbolj skrb vzbujajoče dejstvo, da to niti ni osamljen primer.

"To, da sodnik ne ve, da sodi v svoji zadevi, ni prvič. Pred nekaj meseci je sodnik Marijan Pavčnik presojal sodbo vrhovnega sodišča svojega sina, pa on in dva sodelujoča sodnika tega niso opazili," je še povedal Toplak. Da je precej nenavadno, da sodniki ne vedo, da so v nekem primeru že sodili, pa opozarjajo v vladajoči stranki SDS. "Do neke mere se lahko sprašujemo o kredibilnosti ustavnega sodišča. Pričakujemo, da bodo v okviru svojih pravil to zadevo vzeli resno," pravi vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec.

Opozicijske stranke pa se o zadevi Čeferin niso želele opredeliti. A so se predstavniki vseh parlamentarnih strank danes s predsednikom Pahorjem pogovarjali o kandidatih za novega ustavnega sodnika. Mesto na ustavnem sodišču je namreč nezasedeno od junija lani.