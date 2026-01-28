Za mnoge ženske porod in še pred tem nosečnost predstavljata pomembno in nepozabno obdobje ter doživetje v njihovem življenju. Da je ponosen na svojo ženo, je z odhodom iz kranjske porodnišnice pokazal tudi novopečeni oče, ki je po novega člana družine in njegovo mamo prišel v spektakularnem slogu in ju domov odpeljal z belo limuzino.

Novopečeni oče je po ženo in novorojenčka pred kranjsko porodnišnico prišel v spektakularnem slogu in se po porodu odločil za nekoliko nekonvencionalen odhod domov. "Moč ženske in rojstvo otroka sta več kot veličastni. Tako veličastno je mož gospe Marine domov odpeljal svojo družino," so ob fotografijah družine zapisali na strani Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj na Facebooku.

Pred kranjsko porodnišnico je ponosni oče svojo partnerko in novorojenčka namreč pričakal z belo limuzino in jima zagotovil nadstandardno prvo vožnjo po porodu.

Pod objavo so svoje mnenje izrazili številni komentatorji in pohvalili gesto očeta, ki je poskrbel za luksuzni prevoz iz bolnišnice. "Vsa čast očku in možu. Res je pokazal neprecenljivo spoštovanje in pozornost", "Spoštovanje. Že to, da očka pride s šopkom rož in da ponosno nese otroka, je carsko! Vse lepo in vse dobro voščim mladi družini!" sta bila samo dva izmed navdušenih komentarjev.