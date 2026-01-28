Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
28. 1. 2026,
21.26

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

Natisni članek

Natisni članek
limuzina Kranj družina prevoz porodnišnica novorojenček rojstvo

Sreda, 28. 1. 2026, 21.26

1 ura, 13 minut

Po ženo in novorojenčka v kranjsko porodnišnico prišel v spektakularnem slogu

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33
porodnišnica, porod | Novopečeni oče je poskrbel za luksuzen odhod svoje žene in novorojenčka ter ju iz porodnišnice odpeljal kar z belo limuzino. | Foto Facebook/Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Novopečeni oče je poskrbel za luksuzen odhod svoje žene in novorojenčka ter ju iz porodnišnice odpeljal kar z belo limuzino.

Foto: Facebook/Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Za mnoge ženske porod in še pred tem nosečnost predstavljata pomembno in nepozabno obdobje ter doživetje v njihovem življenju. Da je ponosen na svojo ženo, je z odhodom iz kranjske porodnišnice pokazal tudi novopečeni oče, ki je po novega člana družine in njegovo mamo prišel v spektakularnem slogu in ju domov odpeljal z belo limuzino.

Novopečeni oče je po ženo in novorojenčka pred kranjsko porodnišnico prišel v spektakularnem slogu in se po porodu odločil za nekoliko nekonvencionalen odhod domov. "Moč ženske in rojstvo otroka sta več kot veličastni. Tako veličastno je mož gospe Marine domov odpeljal svojo družino," so ob fotografijah družine zapisali na strani Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj na Facebooku.

Pred kranjsko porodnišnico je ponosni oče svojo partnerko in novorojenčka namreč pričakal z belo limuzino in jima zagotovil nadstandardno prvo vožnjo po porodu.

Pod objavo so svoje mnenje izrazili številni komentatorji in pohvalili gesto očeta, ki je poskrbel za luksuzni prevoz iz bolnišnice. "Vsa čast očku in možu. Res je pokazal neprecenljivo spoštovanje in pozornost", "Spoštovanje. Že to, da očka pride s šopkom rož in da ponosno nese otroka, je carsko! Vse lepo in vse dobro voščim mladi družini!" sta bila samo dva izmed navdušenih komentarjev.

Deček David
Novice Dečku Davidu se je mudilo na svet, mamica rodila kar doma
Reševalci
Novice Ljubljanska reševalca odhitela na nujno intervencijo, ki se je končala na najlepši mogoč način
limuzina Kranj družina prevoz porodnišnica novorojenček rojstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.