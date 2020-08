Pred Luko Koper ladja z okuženimi člani posadke. Ji bodo dovolili vplutje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ladja grškega ladjarja, na kateri sta do zdaj potrjeni dve okužbi s koronavirusom, se je zjutraj zasidrala na sidrišče pred Luko Koper. "Vse člane posadke so že testirali, rezultati bodo predvidoma znani zvečer, nato se bomo odločili, ali in pod kakšnimi pogoji bomo dovolili vplutje v Luko," je dejal direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec.