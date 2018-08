Po več kot desetletju se prebuja objekt na prestižni lokaciji ob jezeru #foto

Letos mineva 13 let, odkar je bila nazadnje odprta apartmajska hiša ob Jasni. Takrat je v nepojasnjenih okoliščinah pogorelo gostišče ob jezeru, lastnika pa sta namesto gostišča zgradila objekt z apartmaji. Pri tem sta kršila občinski prostorski akt in prenovljeni objekt nikoli ni odprl svojih vrat. Leta 2011 sta nekdanja lastnika z ograjo za nekaj časa onemogočila dostop do jezera.

V vmesnem desetletju se je omenjalo že kar nekaj mogočih kupcev, vendar posla ni bilo. Konec lanskega leta pa je objekt s pripadajočo parcelo in lastništvom polovice jezera dobil novega lastnika.

Nov lastnik nekdanji predsednik stranke mladih Slovenije

Foto: STA Kupilo ga je podjetje Alpe Adria turizem in kamping v lasti nekdanjega predsednika Stranke mladih Slovenije Dominika S. Černjaka. Ta je podjetje ustanovil leta 2015 ravno z namenom nakupa objekta ob Jasni.

Koliko so v podjetju odšteli zanj, ne želijo razkriti, je pa na zemljišču nekaj več kot dva milijona velika hipoteka.

"Konec lanskega leta smo odkupili nepremičnino v obstoječem stanju, pred nekaj tedni pa smo pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje in nemudoma začeli dela z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev projekta RE:vitalizacija Jasna - alpska plaža," razlaga Marjan Povše iz podjetja Alpe Adria turizem in kamping.

Pogovarjajo se tudi z občino

Po dolgoletnem zaprtju so tudi na kranjskogorski občini pozdravili zamenjavo lastnika. "Zadovoljni smo, da sta objekt in zemljišče končno dobila lastnika, ki je pripravljen vlagati v njuno obnovo in oživitev. Lastniki so v stiku s predstavniki občine in občinskih služb," pravijo na občini, ki jo vodi Janez Horvat.

Z mestnimi službami so bili v Alpe Adrii turizem in kamping v stiku že pred nakupom. "Ves čas čutimo njeno željo in dejansko podporo pri čimprejšnji ureditvi te črne točke kranjskogorskega turizma," razlaga Povše.

Glavna želja lokalne skupnosti je bila, da bo objekt znova imel gostinski obrat, kar sta prejšnja lastnika želela izpustiti.

Foto: STA

Vrata želijo odpreti na začetku zimske sezone

V objektu bodo uredili osem štirizvezdničnih apartmajev in gostinski obrat oziroma kavarno, slaščičarno, Povše pa si želi, da bi lahko vrata odprli že ob začetku zimske sezone.

"Trudimo se, da bi vsaj čim večji del sanacije okolice in dela objekta opravili pred začetkom zimske sezone. Glavna dela v okolici objekta se bodo začela predvidoma v drugi polovici septembra po koncu poletne sezone. Načrtujemo, da bomo gostinski lokal odprli že do konca leta 2018, ureditev celotnega območja pa najpozneje v dveh letih," pravi Povše.

Kaj vse bodo prenovili?

Letošnje poletje so se, medtem ko gostinski del še ne deluje, dogovorili za sodelovanje z gostinstvom Jezeršek, ki svojo ponudbo ponuja zunaj ob objektu.

V sklopu sanacije bodo obnovili streho, ki zamaka, uredili nabrežje z lažjim dostopom do jezera in obnovili notranje inštalacije ter zgradili potopne koše.. Ob jezeru bodo postavili tudi več klopi in pitnike. Ob tem imajo v načrtu še ureditev parkirišča, kjer bodo dodali polnilnico za električne avtomobile, ob tem pa bo primeren tudi avtodome.