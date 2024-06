Na območju Kočevja je v soboto izbruhnil spor med partnerjema, v katerem je 39-letna osumljenka z ostrim predmetom zabodla 32-letnika, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dejanja. Osumljenko so prijeli in jo bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Kriminalistična preiskava kaznivega dejanja zoper življenje in telo še vedno poteka.