Po predlogu vlade bi se plače mladih zdravnikov zvišale za petino

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je zdravnike seznanil s predlogom vlade za zvišanje plač do končne ureditve problematike znotraj celostne reforme. Zdravnikom na začetku poklicne poti bi plače zvišali za 20 odstotkov, in sicer za osem odstotkov s 1. januarjem 2023 in za preostali odstotek s 1. aprilom 2023.

Po predlogu, ki ga je minister danes poslal zdravnikom in zobozdravnikom, bi se delovna mesta zdravnika brez specializacije oz. zdravnika po opravljenem sekundariatu, ki so trenutno uvrščeni v začetni 35., 37., 38. in 40. plačni razred, uvrstila v nova delovna mesta zdravnika brez specializacije z osnovno licenco, katerih začetni plačni razred bi bil po 1. aprilu 2023 za šest plačnih razredov višji.

Delovno mesto zdravnika sekundarija, ki je trenutno v 31. začetnem plačnem razredu, pa bi se razdelilo v dve delovni mesti, tako da bi bil zdravnik sekundarij v prvih šestih mesecih uvrščen v 35. začetni plačni razred, v času drugih šestih mesecev pa v 41. začetni plačni razred.

Plače bi zvišali tudi izkušenim zdravnikom

Vladni predlog po ministrovih besedah ne pušča v ozadju niti tistih z izkušnjami in velikim bremenom odgovornosti. Tako so v prvem koraku že odpravili dotedanji plačni strop, zdaj pa predlagajo dodaten dvig v najvišjih plačnih razredih oziroma v najvišjih nazivih. Po predlogu bi vsi, ki so obtičali v 57. plačnem razredu, s 1. aprilom 2023 prešli v 59. razred, hkrati pa bi pridobili možnost dodatnih napredovanj, kar za nekatera delovna mesta pomeni tudi končni 66. plačni razred.

Napovedal je, da bodo plačni sistem zgradili v posebnem stebru zdravstva do 1. aprila 2023, ga do poletja vložili v zakonodajni postopek in uveljavili s 1. januarjem 2024. Takrat bodo naslovili vse, kar se v okviru pogajanj ni dalo, ker terja sistemske premisleke in spremembe, je pojasnil.

Predlog po njegovih besedah ponuja, kar je v danih makroekonomskih razmerah in ujetosti v enotni sistem plač v javnem sektorju plač v tem trenutku možno. Ob tem se je treba po njegovem zavedati, da je pred vrati nepredvidljiva zima, spomladi pa bo država že vedela, kakšno bo finančno stanje države kot celote.

Bešič Loredan je proti koncu novembra povedal, da v decembru pričakuje začetek pogajanj o zdravstvenem stebru v enotnem plačnem sistemu. V tem stebru se bodo po njegovih besedah pogovarjali o vsem, tako o višini plač, o pogojih dela, o dopustih in o dodatkih, veljalo pa bo za vse stebre v javnem zdravstvu.