Po povešenju stropa v UKC ne potrebujejo več pomoči zunanjih laboratorijev

Kot je danes pojasnil pomočnik generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana za investicije in upravljanje s premoženjem Jure Dolinar, se je konstrukcija spuščenega stropa povesila zaradi obremenitve v delu stropa, kjer so se izvajala vzdrževalna dela oziroma manjša nadgradnja klimatskega sistema.

Po dogodku so med prvimi ukrepi zaščitili del laboratorija, kjer je bil strop povešen, sneli strop in naredili laserski posnetek obstoječega stanja vseh nosilcev. Zdaj bodo projektanti še enkrat preverili obtežbe in do petka pripravili predlog, koliko in na kakšen način bo morda treba popraviti oziroma okrepiti nosilno konstrukcijo, da v prihodnje pri takšnih servisnih posegih ne bo možnosti posedanja stropa.

Dela bodo začeli prihodnji teden

V prihodnjem tednu bosta predvidoma potekali montaža podkonstrukcije in stropov. Pri tem je Dolinar pojasnil, da gre v tem delu tudi za montažo sistemov hlajenja, prezračevanja, požarnih javljalnikov in podobno, tako da računajo, da bi vsa dela in nato končno čiščenje predvidoma opravili v začetku maja.

Predstojnik Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo UKC Ljubljana Darko Černe je pojasnil, da so po sobotni nesreči konec tedna namenili predvsem pripravam na ponedeljek, ko se prebudi glavnina kliničnega centra, ko se začenjata operacijski program in ambulantna dejavnost, česar niso želeli odpovedovati.

Veliko vzorcev so poslali v sosednje laboratorije

V ponedeljek so zato zelo veliko vzorcev poslali v sosednje laboratorije, in sicer okvirno 500 laboratorijskih naročil v Zdravstveni dom Ljubljana, 400 v laboratorij Onkološkega inštituta Ljubljana in 900 v laboratorij Bolnišnice dr. Petra Držaja. Vojaški laboratorij jim je sam dostavil analitski sistem, dva njihova zaposlena pa ves čas delata pri njih. V normalnih razmerah imajo približno od 3.200 do 3.300 laboratorijskih naročil, v vsakem pa je lahko tudi več bioloških vzorcev.

Zdaj so samozadostni

Zaradi poškodbe stropa trenutno sprejemanje vzorcev poteka na drugi lokaciji, v enem delu so začasno za delovanje linije morali na novo vzpostaviti hlajenje. "V tem trenutku smo samozadostni. Bioloških vzorcev ne pošiljamo več v zunanje laboratorije," je pojasnil Černe. Niso pa še polno operativni v nenujnem segmentu, a kot je dodal, morajo tudi ta del usposobiti čim prej. Kako velik je obseg njihovega dela, pa kaže tudi podatek, da imajo na letni ravni 17 milijonov rezultatov analiz.

Ob tem se je za pomoč zahvalil zaposlenim na inštitutu, podpornim in tehničnim službam UKC ter zunanjim laboratorijem. Kot je dejal, je bilo na začetku zelo težko. "Predstavljajte si, da se vrnete 40 let nazaj, ko nimate računalnikov, elektronskih povezav, interneta in morate vse delati s papirnatimi naročilnicami in analognimi telefoni. S tem da je preiskav desetkrat več kot pred desetimi leti, ljudi pa ni desetkrat več," je ponazoril.

Glede na to, da ni velikih poškodb in da za zdaj kaže, da so poškodovane samo manjše površine, po Dolinarjevih besedah ocenjujejo, da bo sanacija stala od 30 do 50 tisoč evrov. V ponedeljek so že podali zahtevek izvajalcu Sicei in na zavarovalnico.