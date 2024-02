Po pomurski avtocesti divjal dvesto kilometrov na uro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prejel je globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Prejel je globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk. Foto: PU Murska Sobota

V petek so prometni policisti na pomurski avtocesti v smeri Lendave ustavili državljana Turčije, ki je po avtocesti vozil 206 kilometrov na uro, kljub temu da je omejitev hitrosti 110 kilometrov na uro. Državljan Turčije je prejel globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.