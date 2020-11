Po mnenju odbora DZ ravnanje policije ob nasilnem protestu v Ljubljani ustrezno in učinkovito

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnjem odprtem delu seje, na kateri je razpravljal o ravnanju policije na nasilnem protestu 5. novembra v Ljubljani, ugotovil, da je policija svoje delo ob posredovanju opravila ustrezno, profesionalno in učinkovito. Po mnenju opozicije bi lahko o tem sicer presojala le stroka.

Na omenjenem protestu, ki se ga je po mnenju policije udeležilo okoli 500 ljudi, so se zgodili številni spopadi s policisti, tudi napadi na novinarje, poškodovana so bila policijska in reševalna vozila ter tudi mestna infrastruktura. Nasilni udeleženci protesta niso znani, jih pa policija intenzivno išče, je pred časom povedal direktor Policijske uprave Ljubljana Stanislav Vrečar, piše STA.

"O delu policije lahko presojajo le strokovnjaki"

Proti sklepu, da je policija svoje delo opravila ustrezno in učinkovito, so na odboru ostro nastopili poslanci dela opozicije. Jani Möderndorfer (LMŠ) je menil, da lahko o delu policije na protestu presojajo le strokovnjaki, ne pa tudi poslanci, še posebej, če o tem nimajo nobenih poročil. Kot je dejal, na odboru niso bili seznanjeni z nobenim uradnim poročilom o ravnanju policije, temveč le z njenimi ustnimi pojasnili.

"Ne vemo, ali se je komisija sploh sestala"

Predrag Baković (SD) je dejal, da so bila po dosedanjih pojasnilih policije na protestu uporabljena prisilna sredstva, kar pomeni, da mora biti oblikovana tričlanska komisija, ki preveri upravičenost in uspešnost njihove uporabe. Takšna komisija lahko po njegovih besedah edina presoja ustreznost ravnanja policije, "mi pa niti ne vemo, ali se je komisija sploh sestala in ali je končala svoje delo", je dejal, piše STA.

Foto: Bojan Puhek

Direktor uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi Danijel Lorbek je povedal, da komisija ni bila ustanovljena, ker zanjo niso bili izpolnjeni zakonski pogoji. "Zakon določa, da se takšna komisija ustanovi, ko je bilo prisilno sredstvo uporabljeno najmanj proti petim osebam in je pri tem nastala najmanj ena lahka poškodba. Te pa ni bilo, saj nihče od protestnikov pri uporabi prisilnih sredstev ni bil poškodovan," je dejal.

Opozicijski poslanci so ob tem izrazili prepričanje, da bi takšna komisija morala biti ustanovljena že zgolj zato, da se ovržejo vsi sumi o ravnanju policije.

"Policija ravnala maksimalno korektno"

Anja Bah Žibert (SDS) je menila, da je policija ob izgredih ravnala "maksimalno korektno". "Za dobro državljanov je dala še več od sebe. Ogrožala je sebe samo za to, da bi zaščitila vse druge," je dejala, piše STA.

Foto: Bojan Puhek

Odbor za notranje zadeve se bo na to temo danes sestal še enkrat. Na zahtevo LMŠ, SD in SAB bo na novi seji razpravljal o odgovornosti na protestih 5. novembra.

Odbor je razpravo o nasilnih protestih začel 12. novembra, nadaljeval pa jo je 13. in 23. novembra za zaprtimi vrati. Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Janez Stušek je namreč na seji 12. novembra povedal, da je Sova spremljala dogajanje, povezano s protestom, ker so bile "izkazane določene mednarodne aktivnosti". Ker o podrobnostih, ki so zaupne narave, ni mogel govoriti, so se člani odbora odločili, da se bodo z njimi seznanili na zaprtem delu seje, še piše STA.

