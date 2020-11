Poslanci večjega dela opozicije obstruirali zaprto sejo odbora za notranje zadeve

Odbor za notranje zadeve se je popoldne sestal na seji, na kateri je na zahtevo LMŠ, SD in SAB razpravljal o odgovornosti za nasilni protest 5. novembra. Seja je potekala za zaprtimi vrati, kar pa je zmotilo predlagatelje, zato so jo skupaj z Levico obstruirali. Predsednik odbora Branko Grims (SDS) je pojasnil, da je ravnal v skladu s poslovnikom.

Kot je v izjavi za javnost povedal Jani Möderndorfer (LMŠ), se je Grims za zaprtje seje odločil, ker je na podlagi predloženega gradiva presodil, da so v njem tajni podatki. A takšnih podatkov po njegovih besedah v gradivu ni.

Po besedah Matjaža Nemca (SD) so sklic seje zahtevali v želji, da se javnost seznani s podrobnostmi o dogajanju na nasilnem protestu 5. novembra v Ljubljani, vse z namenom, da v prihodnje, ko bi se morda spet zgodili takšni izgredi, ne bi ponavljali istih napak, piše STA.

"Naša odgovornost je, da se zoperstavimo vsakršnim poskusom podrejanja policije"

Opozoril je, da so na izgredih prvič v zgodovini države uporabili sredstva, kot so vodni top in gumijasti naboji, zato so s sejo želeli dobiti določene odgovore. "Naša odgovornost je, da se zoperstavimo vsakršnim poskusom podrejanja policije in implementacije represije, zato je pomembno, da je javnost seznanjena z vsemi podrobnostmi dogajanja," je dejal.

Foto: STA

"Potem ko je klavrno propadel poskus, da se nasilni protest 5. novembra izenači s petkovimi miroljubnimi protesti, smo zdaj priča nekim skrivalnicam in poskusom izgona demokracije tudi iz DZ. Kajti, če poskušaš onemogočiti javno razpravo in jo zaklepati v klet pod pretvezo, da gre za tajne in občutljive podatke, ni to nič drugega, kot omejevanje demokratične razprave v DZ," je dejala Nataša Sukič (Levica), piše STA.

"Grims merila nenadoma spremenil"

Maša Kociper pa je dejala, da jih v SAB motijo predvsem dvojna merila. Kot je spomnila, je bila prva seja odbora, ki jo je na temo omenjenega protesta sklical predsednik odbora Grims, odbor pa jo je končal danes, le delno zaprta za javnost, da so se lahko člani odbora seznanili tudi z nekaterimi tajnimi podatki policije in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova). Pri tej seji, sklicani na zahtevo opozicije, pa je Grims po njenih besedah merila nenadoma spremenil in za javnost zaprl vso sejo.

Foto: STA

Grims: Ravnal sem v skladu s poslovnikom

Na očitke se je že odzval predsednik odbora Grims in v izjavi zapisal, da je pri zaprtju seje za javnost ravnal v skladu s poslovnikom DZ ter zakonom o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb, piše STA.

"Osrednja tema seje je bil nadzor komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki je v celoti potekal v stopnji tajnosti 'tajno', na kar je opozoril tudi direktor Sove. V skladu s tem podatkom je dolžnost predsednika odbora, da sejo zapre in na zaprti seji sprejme sklep o celotnem zaprtju seje za javnost," je navedel.

"Ker je namreč nadzor potekal v stopnji 'tajno', to pomeni, da ni mogoče govoriti niti o tem, kdo, kdaj in kje je opravil nadzor in zakaj je bil nadzor opravljen. Vsi podatki, ki so povezani z nadzorom, imajo stopnjo tajnosti 'tajno'," je navedel. Odbor je zato po njegovih navedbah razpravo opravil pod ustreznimi pogoji.

Predlagatelji seje so sicer danes napovedali, da bodo vztrajali, dokler resnica ne pride na dan. "Zato že danes napovedujemo, da bomo, če bo treba, ukrepali s sklicem vedno novih in novih sej," je dejal Nemec, še piše STA.