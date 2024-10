Bistriški župan Ivan Žagar se je danes odzval na dogajanje v začetku tedna, ko je zaradi vpisa pri novi zdravnici v tamkajšnjem zdravstvenem domu prišlo do dolgih vrst in negodovanja ljudi. Kot je dejal, je občina formalno res odgovorna za primarno zdravstvo, a je pri tem zelo omejena, organizacija vpisa pa bi res lahko bila boljša.

Žagar se zaveda, da je občina formalno zadolžena za primarno zdravstvo, za organizacijo dela pa zdravstveni dom, a v praksi to pomeni, da občine zagotavljajo predvsem prostorske pogoje. V tem smislu pravkar zaključujejo nadgradnjo zdravstvenega doma v vrednosti okoli sedem milijonov evrov, s čimer se bodo pogoji dela za zaposlene ter oskrba za paciente še izboljšali.

Vse ostalo je po njegovih besedah regulirano z zakonodajo, plačna politika je stvar pogajanj, normativi so določeni s predpisi in s strani pristojnih institucij, torej na teh področjih občina nima praktično nobenega vpliva in je njena odgovornost zelo omejena.

Pomanjkanje zdravnikov vlada povsod po državi

Glede pomanjkanja zdravnikov je pojasnil, da jih je doletelo to, kar se dogaja skoraj povsod po državi. Še pred dobrim letom so imeli primarno zdravstvo praktično pokrito, vendar se je v vmesnem času ena od zdravnic upokojila, druga pa je odšla v Maribor. Ta je bila sicer tudi strokovna direktorica bistriškega zdravstvenega doma in ena izmed tistih, ki naj bi delo v zavodu organizirala, je še spomnil župan.

Zagotovil je, da so bili z razmerami v zdravstvenem domu pravočasno seznanjeni in so tudi takoj začeli vse postopke. Zdravstveni dom je imel ves čas odprt razpis za zaposlitev novega zdravnika. Ena od zdravnic se je zdaj končno odločila za vrnitev v njihov zavod, kar je po županovih besedah za občino dobra novica.

Ob tem so takoj, ko se je mesto formalno sprostilo, sprožili postopke za podelitev koncesije. Na prvi razpis so prejeli tri prijave, a se izbrana zdravnica pozneje ni odločila za prihod, v drugem poskusu pa se ni prijavil nihče.

Ker je bil tudi osebno v stiku s kar nekaj zdravniki, župan za to vidi dva razloga. Po njegovem mnenju zdravniki verjetno čakajo na novelo zakona o zdravstvenem varstvu, ki naj bi na novo uredila to področje, ob tem pa imamo v Sloveniji preprosto pomanjkanje zdravnikov, in če ena občina zdravnika pridobi, ga druga izgubi.

Ponujajo tudi možnost stanovanja

Kot je napovedal, bodo znova preverili, ali lahko ponudijo še kaj dodatnega pri razpisu koncesije ali dodatni zaposlitvi. Glede na vse investicije, ki se v njihovem zdravstvenem domu odvijajo, meni, da so pogoji dela na visoki ravni. Dodatno ponujajo tudi možnost stanovanja, česa več pa za zdaj ne morejo storiti, je dejal.

Glede zapletov pri vpisu je dejal, da so s prihodom zdravnice prepolovili število neopredeljenih, torej trenutno potrebujejo le še enega zdravnika, kar je dobra novica, vendar naj bi postopek resnično potekal na način, ki ni bil pravilno organiziran. Pred začetkom vpisa so se o tem pozanimali in v zavodu so jim zagotovili, da je stvar organizirana na pravi način.

Vpisovali so se tudi ljudje iz drugih občin

"Žal pa zdravnikov manjka povsod in k nam so se prišli vpisovat tudi ljudje iz drugih občin, ne le bližnjih, pač pa tudi iz širšega okolja," je dejal Žagar.

Vodstvo zdravstvenega doma jim je zagotovilo, da je postopek tekel v skladu s predpisi, zato ga nikakor ni mogoče ponoviti. So se pa že v ponedeljek dogovorili, da bodo predstavniki pacientov vložili pritožbo na varuha pacientovih pravic.

"Tisti, ki so za to pristojni, naj stvari še enkrat preverijo. O vsem skupaj bomo razpravljali tudi na naslednji seji občinskega sveta, kjer bo vodstvo zavoda moralo še enkrat pojasniti, zakaj je prišlo do neljubih prizorov," je še dodal župan.

Sistemske pomanjkljivosti

Odbor osnovne zdravstvene dejavnosti v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije pa je danes izrazil zaskrbljenost zaradi razmer v bistriškem zdravstvenem domu. Kot so ob tem poudarili, so izzivi, s katerimi se sooča omenjeni zavod, posledica sistemskih pomanjkljivosti.

"Težave, ki vse pogosteje pestijo zdravstvene zavode, so rezultat kompleksnih izzivov, ki zahtevajo ustrezno podporo in celovite rešitve na sistemski ravni. Poudarjamo, da reševanje teh izzivov z iskanjem posameznih krivcev ne vodi do učinkovite rešitve težav, temveč jih pogosto še poglobi," je v izjavi za javnost zapisala predsednica odbora Petra Kokoravec.