Po letu 2008 stopnja prostih delovnih mest najvišja

Število prostih in zasedenih delovnih mest v Sloveniji se je v prvem četrtletju povečalo. Največ prostih delovnih mest je bilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in trgovini. Stopnja prostih delovnih mest je bila z 2,5 odstotka najvišja po letu 2008, je danes objavil državni statistični urad.

Delodajalci z deset ali več zaposlenimi osebami so v tem četrtletju razpisali nekaj več kot 12 tisoč prostih delovnih mest, kar je bilo 63,2 odstotka vseh prostih delovnih mest v Sloveniji. Foto: Matej Leskovšek

V prvem četrtletju je bilo v Sloveniji nekaj več kot 19 tisoč prostih delovnih mest, kar je 2.000 več kot v zadnjem četrtletju lani. Največ prostih delovnih mest je bilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in trgovini.

Največ delovnih mest ponujata gradbeništvo in gostinstvo

Stopnja prostih delovnih mest je bila 2,5 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju in za 0,5 odstotne točke več kot v lanskem prvem četrtletju. Najvišjo stopnjo prostih delovnih mest so imeli v gradbeništvu (6,2 odstotka) in gostinstvu (5,9 odstotka).

"Povečanje števila prostih in zasedenih delovnih mest je imelo za posledico najvišjo stopnjo prostih delovnih mest od leta 2008, ko je znašala 2,5 odstotka. Najnižjo stopnjo prostih delovnih mest, 0,6 odstotka, je Slovenija dosegla v drugi polovici leta 2009," so zapisali v statističnem uradu.

Največ delavnih mest ponuja gradbeništvo, sledi gostinstvo. Foto: Reuters

"Pričakujemo povečano število delovnih mest tudi v naslednjem četrtletju"

V prvem četrtletju letos je bilo zasedenih skoraj 743.600 delovnih mest, kar je za skoraj 5.500 več kot v prejšnjem četrtletju. Število zasedenih delovnih mest se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem najbolj povečalo v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu ter v dejavnosti prometa in skladiščenja.

"Glede na večje povpraševanje po delovni sili v tem četrtletju lahko pričakujemo povečano število zasedenih delovnih mest tudi v naslednjem četrtletju, seveda če bodo delodajalci našli ustrezne ljudi in jih tudi zaposlili," pravijo statistiki.

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je v zadnjem četrtletju 2017 v 24 državah članicah EU stopnja prostih delovnih mest po sezonsko neprilagojenih podatkih v povprečju znašala dva odstotka in je bila za 0,2 odstotne točke višja kot v prejšnjem letu.

Najvišjo stopnjo so imeli na Češkem (4,4 odstotka) in v Belgiji (3,4 odstotka). Slovenija se je med 24 državami uvrstila na 9. mesto z dvoodstotno stopnjo prostih delovnih mest. Na dnu lestvice je bila Grčija z najnižjo stopnjo prostih delovnih mest, in sicer 0,1 odstotka.