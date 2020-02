Po Italiji novi napisi, tokrat proti italijanskim partizanom

V Trstu so po pisanju Primorskega dnevnika napis opazili na pročelju pokrite tržnice, tržaška občinska uprava pa je že poskrbela za odstranitev.

CasaPound je podobne transparente izobesil že v noči na ponedeljek ob dnevu spomina na žrtve fojb. Na napisih v več kot sto krajih po Italiji je pisalo "Titovi partizani, zločinci in morilci". Te transparente so med drugim nalepili na pročelji Prosvetnega doma na Opčinah in občinskega gledališča Franceta Prešerna v Boljuncu, opazili pa so jih tudi na avtobusni postaji v Miljah ter drugod, še piše STA.

"Mazaška akcija"

Na slovenskem zunanjem ministrstvu so napise v ponedeljek označili za mazaško akcijo, s katero CasaPound izkazuje svojo nestrpnost do Slovencev in do trpljenja slovenskega naroda pod fašizmom. Ob tem so zahtevali ukrepanje italijanskih oblasti. Ostro so se odzvali tudi v krovnih organizacijah slovenske manjšine v Italiji.

V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZB NOB) so ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb opozorili, da Italija ni nikoli razčistila s fašizmom, tako kot je Nemčija z nacizmom, tudi zato, ker Slovenci in Hrvati "zaradi notranje razdvojenosti nismo sposobni (...) svetu jasno povedati, da smo bili prav mi prva žrtev fašizma", piše STA

"Čas je, da odločno pokažete svoj odnos do polpretekle zgodovine"

V ZZB NOB so slovenske politike pozvali, naj se odzovejo na naraščajoči fašizem v soseščini, ki da se že preliva na to stran meje. "Čas je, da odločno pokažete svoj odnos do polpretekle zgodovine in evropske skupnosti, ki temelji na antifašističnih vrednotah," so po poročanju STA še pozvali.