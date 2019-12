Fašistična provokacija: konzul v Trstu zaskrbljen

Za določene skrajne politične sile v Italiji je zasuk v prihodnost moteč in so pripravljene te procese ovirati na vse mogoče načine, pravi slovenski generalni konzul v Trstu Vojko Volk.

Za določene skrajne politične sile v Italiji je zasuk v prihodnost moteč in so pripravljene te procese ovirati na vse mogoče načine, pravi slovenski generalni konzul v Trstu Vojko Volk. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski generalni konzul v Trstu Vojko Volk je danes izrazil zaskrbljenost zaradi plakatov proti žrtvam drugega tržaškega procesa, ki so jih Opčinah in v Lonjerju razobesili pripadniki skrajno desnega gibanja CasaPound in žrtve ozmerjali s teroristi.

K ukrepanju so predstavnike slovenskih oblasti pozvali v društvu TIGR Primorske. "Glede mazaške akcije na Opčinah sem bil že od tistega jutra v stiku s predstavniki slovenskih organizacij. Uskladili smo se v oceni, da gre za provokacijo, ki ima povsem jasen namen škodovati doseženi ravni sožitja, sodelovanja in celo zaupanja med obema narodoma in ljudmi, ki živijo ob meji," je v odzivu na poziv TIGR poudaril Volk.

Prihodnje leto bo namreč minilo 90 let od ustrelitve bazoviških junakov in 100 let od požiga Narodnega doma, ko bosta v Trstu tudi predsednika obeh držav Borut Pahor in Sergio Mattarella, je poudaril konzul. Dodal je, da po dolgih letih odlašanja končno poteka intenzivno dogovarjanje glede dokončne vrnitve Narodnega doma slovenski manjšini v Italiji, tako kot to določa zaščitni zakon za slovensko manjšino v Italiji.

"Na nas pa je, da se na politične provokacije odzivamo umirjeno in odločno"

"Gre za procese, ki na konkretni in simbolični ravni prispevajo k spravi in sožitju med narodi in nas usmerjajo v prihodnost," je poudaril. Za določene skrajne politične sile v Italiji je po njegovih besedah ta zasuk v prihodnost moteč in so pripravljene te procese ovirati na vse mogoče načine. "Na nas pa je, da se na politične provokacije odzivamo umirjeno in odločno," je dejal.

Prvi odraz tega je bila po Volkovem mnenju nedeljska slovesnost v spomin na Pinka Tomažiča, Viktorja Bobka, Simona Kosa, Ivana Ivančiča in Ivana Vadnala, ki so jih pred 78 leti ustrelili fašisti kot obsojence na drugem tržaškem procesu. Slovesnosti se je udeležil tudi sam, tam pa se je zbrala res velika množica ljudi, je dodal. Med govorniki je bil tudi tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je provokacijo skrajnežev ostro obsodil in pozval k strpnosti in sožitju, je sporočil konzul.

Tako se je Volk odzval na poziv Društva TIGR Primorske predsedniku republike Borutu Pahorju, premierju Marjanu Šarcu, zunanjemu ministru Miru Cerarju in konzulu Volku. "Pričakujemo, da boste v okviru svojih pristojnosti in tudi dolžnosti zahtevali od predstavnikov Republike Italije, da se uradno distancira od takšnih in podobnih dejanj in da pristojni organi začnejo postopek zoper organizacijo CasaPound zaradi postavitve plakatov brez dovoljenja tako na površine v zasebni lasti kot na javne površine," so zapisali.