Italijanski neofašisti oskrunili stavbo zamejskih Slovencev

Tržaška občina danes praznuje nov praznik, ki so ga poimenovali "dan osvoboditve mesta izpod jugoslovanske okupacije". Pred 75. leti so se namreč iz Trsta umaknile partizanske enote, ki so 1. maja istega leta prišle v Trst.

Na pročelju občinskega gledališča Prešeren v Boljuncu v občini Dolina jih je danes zjutraj pričakalo presenečenje: mazači neofašistične stranke CasaPound so pročelje stavbe prelepili z italijanskim napisom, ki v slovenskem prevodu pomeni "12. 6. ne miru ne odpuščanja za teroriste in Titove kriminalce".

O mazaški akciji je poročal tudi Primorski dnevnik.

Mazaške akcije postajajo stalnica

To ni prvič, da se je neofašistična stranka spravila na slovenske stavbe v okolici Trsta. Decembra lani, ob obletnici drugega tržaškega procesa, so v vaseh Opčine in Lonjer polepili plakate, na katerih je bilo napisano, da bazoviški junaki niso ne žrtve ne mučenci, ob njihovih imenih pa so še dodali zapis, da je to "teroristična združba, razdejanje in poskus pokola".

Prav tako so mazaško akcijo izvedli 10. februarja letos, ko v Italiji praznujejo dan spominjanja na žrtve fojb. Na pročelje gledališča Prešeren v Boljuncu in Prosvetnega doma na Opčinah, pa tudi v drugih krajih, so takrat polepili plakate z napisi "Titovi partizani, zlobni morilci".

Praznik, ki razdvaja

V Slovenski kulturno-gospodarski zvezi, ki je ena od dveh krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, so za STA ob določitvi novega praznika povedali, da je dan osvoboditve mesta izpod jugoslovanske okupacije praznik, ki razdvaja in obuja stare konflikte.

Na slovenskem Ministrstvu za zunanje zadeve pa so ob določitvi novega praznika tržaške občine, ki ga bo sicer praznovala tudi italijanska Gorica, pojasnili, da je to samostojna odločitev občine.

Stranka Slovenska skupnost se je odzvala na praznik v Gorici

Primorski dnevnik je danes objavil odziv stranke Slovenska skupnost. Edina slovenska stranka v Italiji se je odzvala na to, da praznik praznujejo tudi v Gorici. Zapisali so, da je 1. maj 1945 edini dan osvoboditve v Gorici.

Poudarjajo, da so 1. maja 1945 v Gorico vstopile zavezniške sile, ki so odločilno prispevale k porazu nacifašizma. Da so jugoslovanske čete 12. julija zapustile mesto in območje prepustile angloameriškim silam, pa je bil del politično-vojaških dogovorov med zavezniki, ki so bili zmagovalci 2. svetovne vojne, pravijo pri Slovenski skupnosti.