Po dveh letih od najdbe trupla v Novi Gorici policijska preiskava še poteka

Preiskava okoliščin nasilne smrti še vedno poteka in ni zaključena.

Po skoraj dveh letih, odkar so v Novi Gorici tik ob državni meji našli truplo 26-letnega moškega, ki je umrl nasilne smeri, policijska preiskava še vedno ni zaključena. Policija zato še vedno poziva občane, ki bi lahko nudili koristne informacije, naj se jim oglasijo.

Na Policijski upravi Nova Gorica so v sporočilu za javnost spomnili, da so januarja lani na potki nad železniškim predorom tik ob državni meji z Italijo našli truplo. Kriminalisti so ugotovili, da je šlo za nasilno smrt 26-letnega slovenskega državljana.

Preiskava okoliščin nasilne smrti še vedno poteka in ni zaključena. Pri preiskavi slovenska policija intenzivno sodeluje z italijanskimi varnostnimi in pravosodnimi organi, predkazenski postopek vseskozi usmerja pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so zapisali na PU Nova Gorica.

Da bi razjasnili okoliščine nasilne smrti, policija še vedno poziva vse občane, ki bi lahko nudili koristne informacije, da to čim prej sporočijo policistom najbližje policijske postaje oz. pokličejo na interventno število 113 ali na anonimni telefon 080 1200.