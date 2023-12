Policija svari: med Lokavcem in Ajdovščino nevarna psa že večkrat napadla

Novogoriški policisti opozarjajo na nevarna psa, ki sta že večkrat napadla sprehajalce med Lokavcem in Ajdovščino. Gre za psa mešanca, eden od njiju je večji, s črno oziroma temnorjavo, daljšo dlako, drugi je nekoliko manjši in ima svetlorjavo dlako, so zapisali na policiji.

Prvič sta psa med hojo iz Ajdovščine proti Lokavcu napadla 18. decembra okoli 22. ure. Petdesetletna državljanka Slovaške je hodila v smeri Lokavca, ko sta s polja pritekla psa in jo napadla. Pri tem sta jo ugriznila v predel stegna in goleni.

Drugič sta na približno istem mestu napadla dan kasneje. Na kolesarski stezi je eden od psov 28-letno kolesarko ugriznil v desno nogo. Še tretjič sta psa v bližini ajdovskega letališča okoli 22.15 skočila na 31-letno Lokavčanko. Eden od njiju jo je ugriznil v gleženj leve noge, jo z gobcem držal, zaradi česar je ženska padla po tleh, so sporočili s Policijske postaje Nova Gorica.

Po njihovih informacijah so vse napadene ženske pomoč poiskale v ajdovskem zdravstvenem domu, kjer so jim rane oskrbeli.

Psov še niso uspeli izslediti, zato pešce in kolesarje opozarjajo na previdnost. "Policisti so sicer psa opazili, vendar jih niti delavcu zavetišča niti policistom specialne enote ni uspelo ujeti in oziroma uspavati, saj se jim niso uspeli dovolj približati. Na kraj so bili pozvani, ker so se napadi stopnjevali do te mere, da je njihova pomoč nujno potrebna," so zapisali na policiji.