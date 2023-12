Italijanski karabinjerji imajo novega sodelavca ... robota #video

Italijanskim karabinjerjem pri delu pomaga prvi pasji robot, ki med drugim lahko odpira vrata, odstranjuje bombe in prepoznava kemične snovi. Upravljajo ga prek tabličnega računalnika z razdalje do 150 metrov, lahko pa se giblje tudi na neprehodnih območjih, do katerih običajna vozila nimajo dostopa, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Pasjega robota so poimenovali Saetta (Strela), po simbolu na stranskih vratih vozil karabinjerjev.

Saetta lahko v nevarnih situacijah nadomesti specializirano vojaško osebje. S svojo robotsko roko tako na primer odstrani nevaren material, vključno z velikimi neeksplodiranimi pirotehničnimi sredstvi, vojaškemu osebju pa po potrebi priskrbi novo opremo.

Ima napredne sisteme zaznavanja

Pasji robot lahko hodi po stopnicah, samostojno odpira vrata in odstranjuje ovire, so sporočili karabinjerji. S pomočjo naprednih laserskih in toplotnih sistemov za zaznavanje lahko označi posamezne lokacije ali domnevne grožnje ter s posebnimi instrumenti zazna najmanjše sledi eksploziva, kemikalij in radioaktivnih snovi.

Kot so sporočili karabinjerji, je Saetta nov korak pri njihovem delu na področju novih tehnologij, ki bo še povečal učinkovitost in uspešnost njihovega dela. Ob tem so poudarili, da namen pasjega robota ni nadomestiti karabinjerje in pasje enote, temveč zmanjšati nevarnost in olajšati obvladovanje najzahtevnejših operativnih razmer, poroča STA.