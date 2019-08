Italijanski karabinjerji čez mejo v Slovenijo zasledovali 48-letnega Srba v ukradenem avtu

Italijanski karabinjerji so danes zjutraj čez italijansko-slovensko mejo zasledovali pobeglega Srba, ta je v Italiji ukradel avto. Ustavili so ga na regionalni cesti pred Sežano. Srb, sicer znanec policije, je v pridržanju, policijski postopki še niso končani, so danes sporočili s koprske policijske uprave.

Danes zjutraj so sežanskim policistom italijanski kolegi sporočili, da sledijo vozilu domnevnega osumljenca prek nekdanjega mejnega prehoda Fernetiči, ker se v Italiji na ukaze ni ustavil. Italijani so ga zasledovali čez mejo, saj je v Italiji ukradel vozilo, s katerim je tudi bežal. Ustavili so ga na regionalni cesti pred Sežano, tam je pobegli voznik z desnim delom zadel robnik in predrl pnevmatiki.

Identificirali so 48-letnega Srba s policijsko kartoteko storilca velikih tatvin. O dogajanju so obvestili preiskovalnega sodnika in državnega tožilca, Srb je v pridržanju.