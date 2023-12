Banka NKBM je sicer ustavila nakazila v višini 145 tisoč evrov, za 61.744 evrov pa je že bilo opravljenih transakcij. V nadaljevanju sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja goljufije, so navedli na policiji.

Banka NKBM je sicer ustavila nakazila v višini 145 tisoč evrov, za 61.744 evrov pa je že bilo opravljenih transakcij. V nadaljevanju sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja goljufije, so navedli na policiji. Foto: Thinkstock

Kot so sporočili iz Policijske uprave Koper, je oškodovano podjetje na svoj elektronski naslov dobilo elektronsko sporočilo za tehnično podporo od NKBM. Neznani storilec je nato z lažnim prikazovanjem dejstev spravil v zmoto direktorja podjetja in preko lažne spletne strani pridobil podatke o njegovem računu in vstopnih geslih za spletno banko, preko katere je vstopil v spletno banko oškodovanca in izvedel transakcije v skupni vrednosti 207 tisoč evrov.

Banka NKBM je sicer ustavila nakazila v višini 145 tisoč evrov, za 61.744 evrov pa je že bilo opravljenih transakcij. V nadaljevanju sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja goljufije, so navedli na policiji.

Ne gre za osamljen primer

Pri tem pa ne gre za osamljen primer, saj policija v zadnjem obdobju zaznava povečano število zlorab plačilnih kartic komitentov slovenskih bank. V letošnjem letu so zabeležili že več kot 380 prijav s skupno škodo okrog 960 tisoč evrov, velika večina zlorab pa se nanaša na pridobivanje podatkov kartic na spletu s t. i. phishingom.

Spletni goljufi na naključne telefonske številke pošiljajo kratka SMS-obvestila

Kot so pojasnili, spletni goljufi na naključne telefonske številke pošiljajo kratka SMS-obvestila ali elektronska sporočila, v katerih se predstavljajo v imenu slovenskih bank. V sporočilih lažno navajajo, da je treba potrditi svojo identiteto, sicer bo račun začasno izključen, ter prilagajo povezavo do spletne strani, na kateri je treba vnesti podatke plačilnih kartic, davčno številko, telefonsko številko in podobno.

Če prejemnik takih sporočil dejansko vnese navedene podatke, jih lahko goljufi uporabijo za spletne nakupe, nakupe na prodajnih mestih in celo dvige na bankomatih ter na ta način v celoti izpraznijo bančne račune.

Občanom, ki so prejeli ali še bodo prejeli tovrstna sporočila, na policiji svetujejo, naj bodo pozorni, saj prejeta sporočila delujejo, kot da jih je poslala banka.

Poglejte si še: