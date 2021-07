Odloženega blata precej več, kot so ocenjevali, večino so odstranili

Večino nezakonito odloženega blata so odstranili. Bilo ga je krepko več, kot so sprva ocenjevali.

Dela še potekajo v bližnjem botaničnem vrtu, ki sodi pod okrilje Univerze v Mariboru. "Čisti se potok, ki teče skozi botanični vrt, in vse štiri ribnike tam," je povedal Horvat.

Blato je po pogodbi z državo, ki tudi krije stroške odstranjevanja, odpeljalo podjetje Kostak na deponijo v Krško. "Po ustrezni predelavi bodo naredili iz tega kompost tretje kategorije," je pojasnil poveljnik civilne zaščite.

Krepko prek 200 ton

Kot je dejal, je bilo odloženega blata mnogo več, kot so sprva ocenjevali. "Po policijskih ocenah naj bi ga bilo 190 ton, a ga je bilo krepko čez 200 ton," je povedal.

Hiše, ki so zaradi odloženega blata ostale brez zasebnega zajetja vode, so ob najdbi nezakonitega nasutja priklopili na javni vodovod, saj bi sicer imele težave s pitno vodo. "Gre za pet kmetij, a smo zadevo uredili," je povedal Horvat.

Spomnil je, da kakovost vode v občini okrepljeno nadzirajo, a zaenkrat večjih težav niso zaznali.

Z deli so začeli sredi junija, potem ko so skupaj z Vodno-gospodarskim podjetjem (VGP) Drava od okoljskega ministrstva prejeli podpisan in potrjen odlok, s katerim se ureja financiranje sanacije in potrjuje prevzemnika blata. Koliko bo stala sanacija, še ni znano.

Kazenske ovadbe zoper šest ljudi in dve pravni osebi

Policisti so v zvezi s tem primerom spisali kazenske ovadbe zoper šest ljudi in dve pravni osebi z območja Celja in Ljubljane. Šesterici zaradi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja in s tem povzročene škode za zdravje in življenje ljudi in živali, pa tudi velike škodo na rastlinah, grozi do osem let zapora.