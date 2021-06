Blato bi lahko bilo iz ptujske čistilne naprave: Tovornjakom pogodbenika ne sledimo

Komunalno podjetje Ptuj v celoti in nedvoumno zanika odgovornost za nelegalno odloženo komunalno blato na območju Pivole v občini Hoče-Slivnica. Direktor podjetja Janko Širec je v izjavi za medije povedal, da strogo obsojajo kriminalno dejanje in želijo, da odgovorni dogodek čim prej raziščejo, storilca pa kaznujejo.

V javnosti so se pojavile informacije, da naj bi komunalno blato, s katerim so za zdaj še vedno neznani storilci v Pivoli povzročili ekološko katastrofo, prihajalo iz ptujske čistilne naprave. Širec je potrdil, da se z omenjenim dogodkom ukvarjajo že od konca prejšnjega tedna, ko so se pojavile prve informacije o nezakonitem ravnanju.

Še bolj pozorni so postali zato, je dejal Širec, ker so ravno dan pred tem, ko so izvedeli za dogodek, v četrtek od njih odvažali večje količine blata. Iz količine in časa dogajanja so lahko hitro sklepali, da bi lahko bilo tam tudi njihovo blato. "Seveda pa moramo počakati do konca preiskave," je poudaril prvi mož ptujske komunale.

Od pogodbenika prevzemnika zahtevali poročilo

Foto: STA Že v začetku tedna so od svojega pogodbenega prevzemnika, celjskega podjetja CEP, zahtevali poročilo, ali so z blatom, ki so ga prevzeli omenjeni dan, ravnali v skladu s pogodbo oziroma z okoljevarstvenim dovoljenjem. Poročilo so prejeli in to jih je začasno pomirilo, a jim po besedah Širca nadaljnji dogodki vseeno niso dali miru.

Kot je protokol oddaje komunalnega blata pojasnil vodja odvajanja in čiščenja odplak v Komunali Ptuj Jernej Šömen, to začasno odlagajo v skladišče, kjer zmogljivosti zadoščajo za štiri ali pet dni, nato pa za odvoz poskrbi izbrani izvajalec. Komunalno podjetje blato naloži na tovornjake, prevoznike pa izbere pogodbeni partner. Naloženi tovornjak stehtajo, natančno popišejo registrsko številko tovornjaka, dan odvoza ter količino odpeljanega materiala.

"Potem ko tovornjak zapusti območje čistilne naprave, vozilom seveda ne sledimo, v dobri veri, da ta blato odpeljejo na lokacijo, kjer z njim ravnajo v skladu z okoljskimi prepisi in kot je določeno v pogodbi z izvajalcem," je dejal Šömen.

Poročilo zahtevala tudi ptujska županja

Širec je še pojasnil, da so že v začetku tedna stopili v stik z ustreznimi inšpekcijskimi službami, v torek jih je obiskal okoljski inšpektor, ki so mu predali vse informacije in dokumentacijo, med drugim tudi registrske tablice, čas nalaganja in naložene količine. Poročila o dogodku je zahtevala tudi ptujska županja Nuška Gajšek v imenu večinskega lastnika komunalnega podjetja.

Po njegovih besedah pogodba s podjetjem CEP natančno določa, da je treba blato odpeljati v mariborsko Surovino, vmes so se dogovorili, da ga lahko del izvozijo v Avstrijo, šele po dogodku pa so od podizvajalca izvedeli, da naj bi blato vozili v Zalog pri Ljubljani. Nespoštovanje pogodbe bodo razrešili v prihodnosti, je še napovedal in dodal, da trenutno s podizvajalcem še vedno sodelujejo.

Registrske tablice s posnetkov, ki so jih pridobili pristojni na območju Pivole, se ujemajo s tistimi, ki so bile zabeležene pri odvozu blata iz čistilne naprave, zato je velika verjetnost, da gre za blato s Ptuja. "Težko presojam, kakšna verjetnost je, pričakujem pa, da bodo organi pregona to v najkrajšem času razrešili," je dejal direktor.

Preiskava še traja

S Policijske uprave Maribor so medtem sporočili, da še vedno traja intenzivna kriminalistična preiskava, njihovi kriminalisti pa dejanje preiskujejo prednostno in za odkritje povzročiteljev onesnaženja sodelujejo tudi s kriminalisti iz drugih delov Slovenije.

Foto: STA

Kot so pojasnili, v sklopu preiskave še vedno preverjajo okoliščine dogodka, zbirajo obvestila in sproti preverjajo pridobljene informacije. Pri tem sodelujejo tudi z inšpekcijskimi službami in o vseh ugotovitvah sproti obveščajo pristojno tožilstvo, ki usmerja predkazenski postopek. Za zdaj v interesu preiskave javnosti več podrobnosti ne morejo razkriti.

Ob tem in preteklih podobnih dogodkih v Dramljah in na Krasu je Širec danes še pozval odgovorne na državni ravni, da vendarle začnejo reševati problematiko kopičenja odpadnega blata v Sloveniji, potem ko tega Madžarska že nekaj časa ne prevzema več.