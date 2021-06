Ekološka katastrofa v Hočah: sanacija bo draga

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je po ogledu pojasnil, da je blato razloženo na vsaj dveh lokacijah, in to na precej zahtevnem terenu, kar bo zahtevalo veliko ročnega dela in daljši čas sanacije.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je po ogledu pojasnil, da je blato razloženo na vsaj dveh lokacijah, in to na precej zahtevnem terenu, kar bo zahtevalo veliko ročnega dela in daljši čas sanacije. Foto: STA

Srečko Šestan je po ogledu pojasnil, da je blato razloženo na vsaj dveh lokacijah, in to na precej zahtevnem terenu, kar bo zahtevalo veliko ročnega dela in daljši čas sanacije. Ob tem je za zdaj največja težava, ker morajo najprej najti primerno lokacijo za začasno odlaganje mešanice blata in zemlje ter kamenja pri načrtovanem strojnem čiščenju.

"To bo nemogoče ločiti in pomeni dodatno težavo pri sežigu materiala. Vendar je treba najprej očistiti, kar je mogoče. Gre pa za od 300 do 400 metrov dolgo območje ob potoku. Ocenjujemo, da gre za vsaj 200 kubičnih metrov materiala. Dodatna škoda je povzročena tudi v ribnikih botaničnega vrta, kjer so gojili različne redke rastline. Škodo tam je skoraj nemogoče ovrednotiti," je dejal Šestan.

Koliko bo stala sanacija, za zdaj še ni znano

Sanacija bo zagotovo draga, a Šestan ocene o tem za zdaj še nima. Najprej je po njegovem treba ugotoviti, kam lahko odpeljejo odpadke in koliko bo stalo njihovo uničenje. K temu pa bo treba dodati še delo, ki ga bo v glavnem moralo opraviti Vodno-gospodarsko podjetje (VGP) Drava Ptuj.

Občina takšne sanacije finančno zagotovo ne bo zmogla, zato bo Šestan ob torkovem sestanku na ministrstvu za okolje predlagal, da skupaj najdejo primerno lokacijo za odlaganje in nekoga, ki bo poskrbel za uničenje, prav tako pa, da bi pripravili sanacijski program po zakonu o varstvu okolja, tako da bi nadzorno funkcijo pri sanaciji prevzelo pristojno ministrstvo.

Storilca za zdaj še niso odkrili, na Policijski upravi Maribor so povedali, da se nadaljuje intenzivna preiskava.

Slovenija potrebuje svoje sežigalnice odpadkov

Hoški župan Marko Soršak je dejal, da za zdaj onesnaženja pitne vode ni bilo, bodo pa vztrajali pri tem, da odgovorni spremljajo stanje vode v njihovih zajetjih. Drugače je z zasebnim zajetjem vode v neposredni bližini, kjer so analize pokazale prisotnost snovi, ki jih v vodi ne bi smelo biti. Občina je prizadetim občanom pomagala s tem, da so izpraznili, očistili in dezinficirali zajetje, gasilci pa so jim pripeljali vodo.

Tudi župan ne ve, koliko bo stala sanacija območja in kdo bo to plačal, trenutno se trudijo zlasti z iskanjem začasne lokacije za odvoz blata.

"Upam, da bodo vsi nasprotniki sežigalnic v Sloveniji končno tiho, saj mora Slovenija sama poskrbeti za svoje odpadke. Ne moremo biti večno odvisni od tujine, saj nekoč bodo vsi zaprli svoje meje in potem ne vem, kaj bomo naredili," je še dodal Soršak.