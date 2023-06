Pirc Musarjeva v Skopje in Beograd, Golob pa na Dunaj

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo v torek in sredo mudila na uradnem obisku v Severni Makedoniji, nato bo v sredo odpotovala na dvodnevni delovni obisk v Srbijo. Sestala se bo s političnimi voditelji obeh držav, v ospredju pa bodo dvostranski odnosi, razmere na Zahodnem Balkanu in približevanje držav te regije EU. Na pot pa se odpravlja tudi premier Robert Golob, ki bo v torek na svojem prvem uradnem obisku v Avstriji, kjer se bo sešel z avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem in predsednikom parlamenta Wolfgangom Sobotko.

Nataša Pirc Musar se bo na uradnem obisku v Skopju mudila na povabilo makedonskega predsednika Steva Pendarovskega, kjer se bo v torek sestala tudi s premierjem Dimitrom Kovačevskim in predsednikom sobranja Talatom Xhaferijem. V sobranju bo nagovorila poslanke in poslance ter se srečala s predstavniki slovenske diaspore in slovensko-makedonske poslovne skupnosti.

Namen njenega obiska je pregled in krepitev dvostranskega sodelovanja med državama. V pogovorih pa bo posebna pozornost namenjena nadaljnji evropski poti Severne Makedonije, ki jo Slovenija trdno podpira, so sporočili z urada predsednice.

V Beogradu se bo sestala s predsednikom Vučićem

Pogovori predsednice bodo sicer tokrat poleg evropske poti Severne Makedonije namenjeni tudi izmenjavi ocen o aktualnih razmerah v državi in regiji Zahodnega Balkana. To bo predvidoma tudi tema pogovorov predsednice v sredo in četrtek na njenem delovnem obisku v Srbiji.

V Beogradu se bo Pirc Musarjeva med drugim sestala z gostiteljem, srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, so sporočili iz predsedničinega urada. Kot so dodali, gre za nadaljevanje srečanj med državama na najvišji politični ravni. Obisk je namenjen pregledu razvoja dvostranskih odnosov, sodelovanju na multilateralnem področju, razvoju odnosov med EU in Srbijo, izmenjavi stališč o razmerah na Zahodnem Balkanu ter o aktualnih regionalnih in globalnih vprašanjih.

Slovenija in Srbija imata razvite politične in gospodarske odnose. Slovenija v okviru podpore širitve EU na Zahodni Balkan podpira približevanje Srbije povezavi, pa tudi normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino v okviru dialoga pod okriljem EU.

Golob na Dunaju tudi o manjšini in schengnu

Premier Robert Golob pa bo v torek na svojem prvem uradnem obisku v Avstriji, kjer se bo sešel z avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem in predsednikom parlamenta Wolfgangom Sobotko. V ospredju pogovorov na Dunaju bodo položaj slovenske manjšine v Avstriji, dvostranski odnosi, energetika, prihodnost schengna, vojna v Ukrajini in Zahodni Balkan.

Premier se je pred obiskom na Dunaju ta teden sešel s predstavniki manjšine in jim zagotovil podporo Slovenije pri prizadevanjih za ureditev njihovih pravic na podlagi 7. člena avstrijske državne pogodbe. Na srečanju v Ljubljani se je tudi zavzel za čim prejšnjo uresničitev reforme dvojezičnega sodstva na avstrijskem Koroškem. Predstavniki manjšine so na srečanju opozorili tudi na negativne posledice začasnega nadzora, ki ga na meji s Slovenijo od vrhunca begunske krize leta 2015 izvaja Avstrija in ga vsakega pol leta podaljša za šest mesecev. Nazadnje ga je podaljšala maja.

Odnosi med Slovenijo in Avstrijo so sicer prijateljski in dobri, med drugim državi sodelujeta v kulturi, znanosti in umetnosti ter v mednarodnih organizacijah. Avstrija je tudi ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije.

V ospredju pogovorov Goloba in Nehammerja bo tudi energetika. Slovenija in Avstrija sta med drugim zainteresirani za gradnjo plinovoda od terminala za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) na otoku Krk proti Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Madžarski. O tem se je Golob že pogovarjal s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem, interes za sodelovanje v tem projektu, ki bo financiran tudi s pomočjo evropskih skladov, pa je izrazil tudi avstrijski kancler.

Predsednika slovenske in avstrijske vlade bosta po napovedih govorila tudi o Zahodnem Balkanu. Slovenija in Avstrija se strinjata, da je ta regija del Evrope, in si prizadevata za pospešitev širitve unije na države Zahodnega Balkana.

Golob in Nehammer bosta obravnavala tudi teme junijskega vrha EU, med katerimi bo po pričakovanjih znova v ospredju vojna v Ukrajini. Tako Slovenija kot Avstrija Ukrajini nudita pomoč na terenu in pri sprejemanju ukrajinskih beguncev. Voditelji držav članic sedemindvajseterice naj bi sicer na srečanju 29. in 30. junija govorili tudi o migracijah, gospodarski konkurenčnosti in odnosih s Kitajsko.