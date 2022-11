Iz kabineta predsednika vlade so prek družbenega omrežja Twitter sporočili, da predsednik vlade Robert Golob ni nikoli naročil nobene analize o poslovanju kandidatke za predsednico republike Nataše Pirc Musar ali njenega moža. Informacijo, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih, prvi pa jo je objavil portal Požareport, so označili za laž, manipulacijo in poskus diskreditacije. Pirc Musarjeva je medtem zatrdila, da podjetja v njeni lasti in v lasti moža delujejo zakonito, oglasil pa se je tudi Anže Logar in zapisal, da z analizo o poslih Pirc Musarjeve in davčnimi oazami nima nič.

Dr. Robert Golob ni nikoli naročil nobene analize o poslovanju Nataše Pirc Musar ali njenega soproga. Gre za še eno v vrsti laži in manipulacij, ki se krepijo pred volitvami in referendumi in krepijo našo odločenost, da se zoperstavimo lažnim novicam in sovražnemu govoru. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 2, 2022

Po družbenih omrežjih je v preteklih dneh zaokrožila informacija, da naj bi predsednik vlade Robert Golob pred prvim krogom volitev za predsednika republike naročil študijo o poslih kandidatke za predsednico republike Nataše Pirc Musar in njene družine. O mreži podjetij v njeni lasti in v lasti njenega moža so mediji sicer izdatno poročali v prvem krogu predsedniških volitev.

Predsednik vlade svoja prizadevanja usmerja v povezovanje in sodelovanje političnih akterjev leve sredine in ga tovrstne laži ter poskusi diskreditacij od tega ne bodo odvrnili.



Kabinet predsednika vlade — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 2, 2022

"Gre še za eno v vrsti laži in manipulacij, ki se krepijo pred volitvami in referendumi," so zapisali v kabinetu predsednika vlade. Dodali so, da to krepi tudi njihovo odločenost, da se zoperstavijo lažnim novicam in sovražnemu govoru.

"Predsednik vlade svoja prizadevanja usmerja v povezovanje in sodelovanje političnih akterjev leve sredine in ga tovrstne laži ter poskusi diskreditacij od tega ne bodo odvrnili," so še zapisali na vladnem profilu na Twitterju.

Pirc Musarjeva vnovič zatrdila, da podjetja v njeni in v lasti moža delujejo zakonito in družbeno odgovorno

Kandidatka za predsednico republike Nataša Pirc Musar je v odzivu na danes objavljeno analizo poslovanja podjetij v njeni in v lasti njenega moža Aleša Musarja navedla, da je dokument poln netočnosti in napak. Znova je zatrdila, da so podjetja prijavljena vsem davčnim organom, izpolnjujejo zakonodajne zahteve in delujejo družbeno odgovorno.

"Biti dober gospodar pomeni skrbeti za ustvarjanje dodane vrednosti, delovnih mest ter poslovanje v skladu z zakonodajo na določenem prostoru bodisi v Sloveniji bodisi v tujini. Vsa podjetja, ki so ali so bila v (delnem) lastništvu mene ali Aleša, izpolnjujejo vse navedeno," je kandidatka zapisala v odzivu na očitke o široko razvejani mreži podjetij, ki so v lasti ali solastništvu nje in moža.

Požareport je namreč objavil analizo teh poslov, o čemer so mediji sicer poročali v času pred prvim krogom predsedniških volitev. Pirc Musarjeva odgovarja, da je dokument sicer poln napak in netočnosti, v bistvu pa ne razkriva ničesar, kar med kampanjo ne bi že bilo povedano ali komentirano.

Spomnila je, da je že ob napovedi predsedniške kandidature javno objavila svoje premoženje, "ob tem pa kot edina od vseh kandidatov tudi Aleševo premoženje, kar govori o odkritosti in transparentnosti mojega delovanja".

Logar: Z analizo o poslih Pirc Musarjeve in davčnimi oazami nimam nič

Predsedniški kandidat Anže Logar je na Twitterju danes zapisal, da dobiva novinarska vprašanja glede objavljene analize poslovanja protikandidatke Nataše Pirc Musar. "Ne z objavljeno analizo ne z davčnimi oazami nimam nič," je zatrdil.

Na moj volilni štab se obračajo novinarji z vprašanji glede analize poslovanja protikandidatke, ki jo je včeraj objavil #Požareport. Obveščam, da ne z objavljeno analizo ne z davčnimi oazami nimam nič. SODELUJMO #ZAprihodnost — Anže Logar (@AnzeLog) November 2, 2022

Požareport je namreč objavil analizo poslov in razvejane mreže podjetij v lasti Pirc Musarjeve in njenega moža, o čemer so mediji sicer poročali v času pred prvim krogom predsedniških volitev. Pirc Musarjeva odgovarja, da je dokument sicer poln napak in netočnosti, v bistvu pa ne razkriva ničesar, kar med kampanjo ne bi že bilo povedano ali komentirano.

Ob tem so se pojavile tudi špekulacije, kdo je naročil izdelavo dokumenta. To so že zanikali v kabinetu premierja Roberta Goloba, da s tem nima nič, pa je torej zatrdil tudi Logar. Ob tem je dodal še ključnik s svojim geslom Sodelujmo za prihodnost.

Preberite tudi: