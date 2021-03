Pijan sodnik se je z avtomobilom prevrnil na bok

Po poročanju časnika Dnevnik je 57-letni sodnik Miroslav Pliberšek 29. januarja okoli 11.45 v mariborskem naselju Brezje izgubil oblast nad vozilom, trčil v ograjo iz cipres in se z avtomobilom prevrnil na bok. Gasilci so ga lažje poškodovanega rešili iz zverižene pločevine, reševalci pa odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Podrobnosti nesreče so ostale skrite do današnje objave v Dnevniku.

Policija je dogodek evidentirala kot prometno nesrečo II. kategorije in v bolnišnici odredila strokovni pregled voznika. "Na podlagi prejetega poročila o toksikološki preiskavi so policisti podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Mariboru zaradi kršitve zakona o pravilih cestnega prometa s predlogom, da se vozniku začasno odvzame vozniško dovoljenje," je za Dnevnik zapisal tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor Miran Šadl. Pojasnil je, da je bil podan utemeljen sum, da je voznik storil takšen prekršek, za katerega zakon predpisuje izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Koliko promilov alkohola je imel voznik v krvi, policija ni razkrila. Iz odgovora je mogoče sklepati, da je vrednost presegala 1,1 grama alkohola na kilogram krvi, ki je zakonska meja za odvzem vozniškega dovoljenja, navaja Dnevnik.

Pliberšek potrdil pisanje Dnevnika

Pliberšek je Dnevniku potrdil informacijo, da je imel januarja 2021 prometno nesrečo. Povzročeno gmotno škodo je že poravnal. "Pred kratkim me je policija obvestila, da bodo zoper mene podali obdolžilni predlog zaradi suma storitve prekrška. Dodatnih informacij v zvezi s prometno nesrečo, ki jo obžalujem, do zaključka postopka ne bi podajal. Po končanem postopku se bom odločil o morebitnih nadaljnjih korakih," je pojasnil.

Pliberšek vrhovnega sodišča o nesreči ni uradno obvestil. So pa iz urada predsednika vrhovnega sodišča, ki ga vodi Damijan Florjančič, Dnevniku odgovorili, da če informacije držijo, predsednik vrhovnega sodišča ne vidi potrebe po dodatnem komentarju, ker je tudi brez tega razumljivo, kakšno naj bi bilo odgovorno ravnanje v takšni situaciji.

Kot pojasnjujejo v Dnevniku, so sodniki zavezani k varovanju ugleda sodišča. Njihovo obnašanje mora biti brezhibno v službi in zunaj nje. Ali bo Florjančič sprožil disciplinski postopek zoper Pliberška, novinar Dnevnika iz prejetega odgovora ni mogel razbrati.