Petrolove ugodnosti tudi izven slovenskih meja

Oglasno sporočilo

Pred nami so poletni meseci, čas dopustovanja tudi izven slovenskih meja. Na poti na našo končno destinacijo si pogosto vzamemo čas tudi za kratek postanek za osvežitev − zase, naše sopotnike in, seveda, tudi za naše jeklene konjičke. In eden tovrstnih postankov, ki vse to ponuja na enem mestu, so tudi Petrolova prodajna mesta. Čez mejo jih najdemo že več kot 270 – vse od Hrvaške, Srbije do Bosne in Hercegovine ter Črne gore. Ob postanku, ne glede na državo, Petrol svojim članom Petrol kluba ponuja še številne ugodnosti .

Foto: Petrol

Petrol klub danes v Sloveniji šteje na tisoče članov, ki z nakupi, ki prinašajo Zlate točke, na Petrolovih prodajnih mestih uživajo posebne ugodnosti s pomočjo Petrolove klub kartice in aplikacije Na poti. Zbrane Zlate točke lahko člani kluba nato ob naslednjih nakupih unovčijo za nakup različnih izdelkov − bodisi iz Petrol klub kataloga, ki izide sedemkrat letno, bodisi iz Zlate ponudbe in Zvezd stalnic, izdelkov, ki so na prodajnih policah označeni s tem imenom in se ponašajo z ugodnejšo ali polovično ceno, nekateri pa so v zameno za Zlate točke na voljo tudi brezplačno.

V aplikaciji Na poti je za uporabnike zelo zanimivo zbiranje Zlatih zrn, saj jim ob nakupu petih kav Na poti prinesejo še eno brezplačno. Veliko zanimanja je tudi za zbiranje točk za avtopranje, iz obdobja epidemije pa številni z uporabo aplikacije izkoriščajo možnost točenja goriva kar iz avtomobila in priročnega nakupa izdelkov, ki jih nato enostavno prevzamejo na vnaprej določenem prodajnem mestu.

Kamorkoli potuješ, nakupuješ po ugodnih cenah

Številni člani Petrol kluba mnogokrat pozabijo, da lahko tako kot doma, v Sloveniji, Zlate točke zbirajo tudi z nakupi na Hrvaškem, zbrane točke pa lahko tudi preko meje zamenjajo za popuste na izdelke s polic. Le identificirati se morajo s Petrol klub kartico in že lahko uživajo v ugodnostih, ki so tisti hip na voljo v okviru Petrol kluba na prodajnih mestih širom Hrvaške. In to ne le na prodajnih mestih Petrola, ampak tudi na vseh prodajnih mestih Croduxa. Slednji so še posebej znani po odlični ponudbi prehrane. Od lanskega poletja je vsem, ki potujejo iz Dalmacije proti Zagrebu, na voljo tudi prva Fresh restavracija, ki jo najdemo na prodajnem mestu Desinec – jug.

Obenem lahko vsi ljubitelji kave Na poti tudi na Hrvaškem uživajo v svojem najljubšem kavnem napitku, saj tudi tam veljata akcija zbiranja Zlatih zrn in možnost koriščenja brezplačne kave Na poti. Ta ugodnost jim je na voljo s pomočjo uporabe aplikacije Na poti, ki pa v tem trenutku deluje le v Sloveniji in na Hrvaškem.

Foto: Petrol

Slovenski člani družine zvestobe lahko Petrol klub kartico uporabijo tudi drugod v regiji − v Srbiji, Bosni in Hercegovini ali Črni gori. Tako bodo z nakupi zbirali Zlate točke, ki se bodo prištele k tem, ki so jih že zbrali doma. Obenem pa zvestim članom ob nakupu izbranih izdelkov v teh državah vrnejo tudi določen del kupnine, ki jo lahko porabijo ob naslednjem obisku prodajnih mest v omenjenih državah.

Kot že vrsto let so tudi za letošnje poletje v Petrolu poskrbeli za poletno akcijo v tujini, tokrat v povezavi z visokokakovostnim gorivom Q Max. Ob točenju goriva Q Max nad 20 litrov vsako stranko nagradijo z brezplačno kavo Na poti, ki pa jo lahko poljubno izkoristijo že na dopustu v tujini ali kasneje, ob vrnitvi v Slovenijo.

Na prodajnih mestih v Sloveniji in na Hrvaškem pa lahko stranke v pestri ponudbi izdelkov najdejo tudi nepogrešljive pripomočke za poletje znamke NES in Svilanit. Brisače, stekleničke za vodo, hudiji in deske za supanje so strankam na voljo po polovični ceni, kar jim prinese račun, opravljen na Petrolu, v vsaj vrednosti 30 evrov. Stranke Petrol kluba pa lahko nakup opravijo še ceneje in zgolj s predložitvijo kartice lojalnosti. Seveda pa nismo pozabili niti na vse ljubitelje pohodništva − tudi njih čakajo posebne ugodnosti ob nakupu pohodniške opreme.



Naročnik oglasnega sporočila je PETROL, D. D., LJUBLJANA