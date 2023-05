Petrol vložil tožbo proti državi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petrol je sicer na državno pravobranilstvo podal predlog za mirno rešitev spora, a so ga zavrnili. Petrol je ta teden vložil tožbo za povrnitev 106,9 milijona evrov škode nastale med 15. marcem in 30. aprilom ter 11. majem in 20. junijem lani.

Takrat je namreč vlada določila maksimalno ceno goriva in breme rasti cen surove nafte prevalila na trgovce. Maloprodajne cene so bile nižje od nabavnih, zato so z vsakim prodanim litrom ustvarjali izgubo.