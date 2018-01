Petnajst let dolga zgodba, ki jo je na plan potegnila politika #video

Če bi po večmesečnih pogajanjih lani jeseni med trgovci in sindikati končno začel veljati zakon o trgovini, bi nakupovalci danes odšli domov praznih rok, saj bi bile trgovine ob nedeljah in praznikih zaprte. Slovenski potrošniki bi v tem primeru morali brez nakupov zdržati kar tri dni, od prednovoletne nedelje do jutri zjutraj, so poročali na Planet TV.

Zgodba in prepiri o nedeljskem zapiranju trgovin se vlečejo že v neverjetno petnajsto leto. Po dolgem zatišju je zadevo spet na plan potegnila politika in v volilnem letu bo v prihodnjih mesecih tako še večkrat. Zadeva se je začasno končala s kompromisom.

Referenduma o odpiralnem času trgovin se je 21. septembra 2003 udeležilo slabih 28 odstotkov volivcev. 57,5 odstotka jih je omejitev odpiralnega časa podprlo, 41,7 odstotka volivcev je glasovalo proti. Po sodnih bitkah bi morala volja ljudi začeti veljati prvega januarja leta 2006, a zaradi dogovora med trgovci in sindikati so trgovine ob nedeljah ostale odprte. "Kdor ne upošteva volje ljudi in referenduma, mora čim prej spokati iz parlamenta," je pred časom dejal samostojni poslanec Andrej Čuš.

Štirinajst let po referendumu je rano ponovno odprl Čuš. Še preden bi njegova pobuda za zaprtje trgovin eskalirala, so trgovci in sindikati glede nedeljskega dela podpisali nov sporazum. Delavci so dobili višjo urno postavko. "Ta gnili kompromis, ki so ga podpisali trgovci in prodani sindikati, ne prinaša nič dobrega," je to komentiral Čuš.

Poslanski "ne" Čušu

Poslanci so Čušev predlog za zaprtje trgovin zavrnili. Razlog: zakon je s številnimi izjemami preveč ohlapen. Socialni partnerji pa so z novim dogovorom očitno zadovoljni. "S tem naj se ukvarjajo delodajalci in delojemalci, ne ti in jaz, pa vlada," je Čušu svetoval njegov poslanski kolega Jani Möderndorfer.

Če ni imel podpore poslancev, pa je imel Čuš podporo državljanov. "Andrej, mi smo s tabo. Daj tele poslance 'porihtaj' malo," je eden izmed njih spodbujal Čuša, ki še ne namerava vreči puške v koruzo: "Mi gremo do konca, če ne zdaj, pa po volitvah, ko nas bo več v parlamentu."

In to kljub posmehu poslanskih kolegov. "Da ne bo videti, da v resnici tolčem samo po kolegu Čušu, ki mu v tem primeru čestitam samo to, da si je izbral dobro tržno nišo. Ampak vse preostalo, kar počne, je zanič," je dejal Möderndorfer.

Jasno je, da bo Čuš nišo na prihajajočih parlamentarnih volitvah dobro unovčil.