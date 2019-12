Pet let podkupoval uradnike, da je lahko registriral razbit traktor

Lastnik traktorja z okolice Kozine je pet let podkupoval uradnike, da so mu omogočili registracijo traktorja, ki je bil leta 2013 udeležen v nesreči in ga ni bilo možno upravljati.

Lastnik je bil leta 2013 udeležen v nesreči, kjer je bil traktor tako močno poškodovan, da ga ni bilo možno upravljati. Vseeno se je nato lastnik še naslednjih pet let odločil, da za traktor podaljša registracijo.

To mu je uspelo s podkupovanjem posameznih nadzornikov, ki so izvajali tehnične preglede. Tako je registriral traktor, ki je bil sicer močno poškodovan, in ga sploh ni pripeljal na tehnični pregled. Vsako leto so lažno potrdili, da je tehnično brezhiben. To sta vsako leto potrdila dva nadzornika, saj delujeta v paru.

Ovadbe zoper pet uradnih oseb in lastnika traktorja

Koprski kriminalisti so zaradi tega ovadili pet nadzornikov tehničnih pregledov zaradi suma zlorabe položaja, ponarejanj in uničenja uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva. Kazensko ovaden je tudi lastnik traktorja, ki je nadzornike napeljal h kaznivim dejanjem.

Za zlorabo uradnega položaja je zagrožena kazen do enega leta zapora, za ponareditev ali uničenje uradne listine pa lahko za zapahi preživijo do tri leta.