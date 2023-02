Paša za oči: v Medvodah namestili kolesarsko brv čez Savo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Medvodah so čez reko Savo postavili kolesarsko brv, ki nakazuje zaključek gradnje kolesarske poti Medvode-Pirniče-Vikrče.

V Medvodah so čez reko Savo postavili kolesarsko brv, ki nakazuje zaključek gradnje kolesarske poti Medvode-Pirniče-Vikrče. Foto: Boštjan Podlogar/STA

V Medvodah so čez reko Savo postavili kolesarsko brv, kar nakazuje zaključek gradnje kolesarske poti Medvode-Pirniče-Vikrče. Brv je dolga okoli 83 metrov in tehta 61 ton, zato je bil gradbeni podvig precej zahteven, hkrati pa zaradi atraktivnosti prava paša za oči. Pogodbena vrednost projekta presega dva milijona evrov.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Izvajalec je brv sestavil na levem bregu Save, kjer je že nekaj časa čakala na premik. Po izgradnji temeljev na obeh straneh reke je v četrtek prišel čas za premik na končno lokacijo. Premik je izvedlo podjetje Prangl, ki je zadnjih 10 dni na Verju pripravljalo in sestavljalo 600-tonsko dvigalo. Dele za sestavo dvigala je dostavilo 35 tovornih vozil, so zahtevnost projekta opisali na Občini Medvode.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

"Da gre za zahteven premik, potrjuje dejstvo, da se podobni premiki v Sloveniji zgodijo le nekajkrat letno, dovolj zmogljiva dvigala pa se večinoma nahajajo v sosednjih državah in so zasedena za nekaj mesecev vnaprej," so dodali.

Fotogalerija s postavitve brvi (foto: Boštjan Podlogar/STA)

2,2 milijona evrov težak projekt

Kot so sporočili, s premikom počasi zaključujejo enega večjih investicijskih projektov. Pogodbe za izvedbo projekta gradnje kolesarske poti so podpisali konec leta 2021, zaključek in odprtje pa sta predvidena julija letos ob občinskem prazniku.

Projekt je vreden 2,2 milijona evrov, od tega nekaj več kot 900 tisoč evrov prispeva EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, še 228 tisoč evrov pa dodaja država.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Premik brvi si je v družbi občinskih svetnikov ter županov treh sosednjih občin ogledal tudi medvoški župan Nejc Smole. S premikom po njegovih besedah zaključujejo pomembno etapo v izgradnji kolesarske povezave od meje z Mestno občino Ljubljana do centra Medvode.