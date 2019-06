Parkirišče v Tacnu pod Šmarno goro odslej plačljivo

Od ponedeljka bo parkirišče v Tacnu pod Šmarno goro plačljivo. Obiskovalci priljubljene ljubljanske izletniške točke bodo morali med 6. in 22. uro za prvi dve uri parkiranja odšteti 60 centov, nato za vsako naslednjo uro še dodatnih 60 centov. Med 22. in 6. uro pa bo treba odšteti 1,80 evra, so sporočili iz Ljubljanskih parkirišč in tržnic.