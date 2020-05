V izolacijo tudi epidemiolog iz Bele hiše, nov preplah v Seulu

V Južni Koreji so v soboto potrdili 34 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največji porast v zadnjih štirih tednih, poročajo tuje tiskovne agencije. Južnokorejski predsednik Moon Jae-in je sodržavljane zato pozval, naj bodo še naprej previdni. "Ni končano, dokler ni končano," je poudaril.

V govoru ob tretji obletnici inavguracije je Moon obenem skušal pomiriti ljudi in poudaril, da ni razloga, da bi jih strah ohromil.

Južnokorejske oblasti skrbi vrsta nedavnih okužb, povezanih z obiskom okuženega 29-letnega moškega v barih in nočnih klubih v Seulu. Da je moški okužen, je test pokazal šele po njegovem obisku nočnih lokalov v seulski četrti Itaewon, znani po nočnem življenju. Do petka so potrdili 15 primerov okužbe z novim koronavirusom, povezanih s tem moškim, v soboto pa še 14.

Zdravstvene oblasti so posvarile pred naraščanjem števila okužb. Nočne lokale, v katerih je bil okuženi moški, naj bi namreč po ocenah obiskalo okoli 7200 ljudi.

"Nepazljivost lahko povzroči eksplozijo okužb," je poudaril župan Seula Park Won-soon. Zato je v soboto ukazal začasno zapreti vse nočne klube, bare in druge lokale v prestolnici. Ob tem je pozval vse, ki so bili na krajih, kjer se je zadrževal okuženi moški, naj se sami javijo pristojnim oblastem.

Južna Koreja je bila ob začetku izbruha novega koronavirusa ena najhuje prizadetih držav poleg Kitajske, kjer se je virus začel širiti. V državi sicer niso nikoli uvedli karantene, so se pa prebivalci držali pravil družbene razdalje. Nadzor nad izbruhom koronavirusa so prevzeli z obsežnim testiranjem, sledenjem in zdravljenjem. Južnokorejski model soočenja z izbruhom je bil zgled tudi za druge države.

V 51-milijonski državi je novi koronavirus zahteval nekaj več kot 250 življenj, število novih okužb pa se je v zadnjem času zmanjšalo na skoraj nič. Doslej so skupaj potrdili 10.874 primerov okužbe. (STA)