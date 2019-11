Pahor z vrsto dogodkov končuje državniški obisk na Norveškem

Pahor, ki se na Norveškem mudi na vabilo norveškega kralja Haralda V., se je v sredo srečal z najvišjimi predstavniki norveške države, tudi s premierko Solbergovo. V daljšem pogovoru sta potrdila odlične bilateralne odnose in poudarila, da imata državi sorodne poglede glede številnih mednarodnih vprašanj. Obe državi si prizadevata za učinkovit multilateralizem, vladavino prava in človekove pravice.

Strinjala sta se tudi, da obstaja še veliko možnosti za poglobitev gospodarskega sodelovanja, predvsem na področjih krožnega gospodarstva, okoljskih tehnologij, umetne inteligence, robotike, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in turizma, so sporočili iz urada predsednika republike.

Izpostavila pomen razvoja zelenih tehnologij

Foto: STA Pahor in norveška premierka sta še posebej izpostavila pomen razvoja zelenih tehnologij za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in izmenjala mnenja o energetski učinkovitosti v prihodnosti.

Del pogovora sta namenila aktualnim evropskim temam. Izmenjala sta stališča glede varnosti, prihodnosti EU in soglašala, da je treba EU okrepiti, da bo lahko zagotavljala varnost, v okviru katere bodo zaščitene evropske vrednote in nacionalna identiteta. Govorila sta tudi o Zahodnem Balkanu in ocenila razmere v tej regiji. Zavzela sta se za vključenost regije v EU in - za tiste, ki to želijo - tudi v zvezo Nato.

Govora je bilo še o možnostih sodelovanja med državama na področju digitalizacije in umetne inteligence.

Pahor: Z Norveško si delimo mnogo skupnih vrednot

Po pogovorih z norveško premierko je slovenski predsednik izpostavil pomen državniškega obiska na Norveškem, kar je najvišja protokolarna raven. Norveški kraljevi par takšno pozornost kakšni tuji državi izkaže samo dvakrat na leto. Slovenija si je po Pahorjevih besedah to čast zaslužila s svojimi prizadevanji za mir in blaginjo, ne samo v svoji državi, ampak tudi v regiji in Evropski uniji, s svojimi prizadevanji za mirno reševanje vseh sporov in spravo.

Norveška je za Slovenijo "država, s katero delimo mnogo skupnih vrednot in pogledov na svetovna vprašanja". Norveška ugled v Sloveniji uživa tudi zaradi svoje zunanje politike, s katero si je "vedno prizadevala za mirno reševanje vseh sporov", je še dejal Pahor.

Presodil je, da so pogovori z norveškimi sogovorniki prispevali k poglobitvi dvostranskega sodelovanja med državama na več področjih. Prav tako je bilo na pogovorih izraženo upanje, da "bo vse probleme, s katerimi se soočata obe državi, mednarodna skupnost rešila v obstoječi politični in pravni arhitekturi na miren način, v korist vseh narodov, tudi norveškega in slovenskega", kot je dejal Pahor.

Kraljevi par ga je gostil na slavnostni večerji

Ob državniškem obisku slovenskega predsednika je kraljevi par v sredo zvečer gostil slavnostno večerjo. Norveški kralj je v zdravici poudaril pomen zavezništva z enako mislečimi državami ter da je treba "skupno moč izkoristiti za boj proti globalnim izzivom, kot so varnost, podnebne spremembe, človekove pravice in spoštovanje prava".

Foto: STA

Pahor pa je v zdravici podobno kot norveški kralj opozoril na pomen čebel. "Kranjska čebela je bila pred več kot sto leti eden od prvih izvoznih artiklov naše države na Norveško. Oboji se zavedamo pomena čebel in opraševalcev za naš ekosistem in prehrambno verigo," je med drugim dejal slovenski predsednik.

Podpisali dogovor o sodelovanju z Institutom Jožef Stafan

V okviru obiska sta danes direktor slovenskega Instituta Jožef Stefan Jadran Lenarčič in direktorica inštituta SINTEF, ki je ena največjih evropskih neodvisnih raziskovalnih organizacij, Alexandra Bech Gjorv v navzočnosti predsednika Pahorja in kralja Haralda V. podpisala dogovor o sodelovanju, v katerem se zavezujeta še povečati sodelovanje v korist obeh držav.

Dogovor se dotika področij umetne inteligence, krožnega gospodarstva, trajnostne mobilnosti in naprednih materialov. Sklenjen je bil za nadaljnja tri leta z možnostjo podaljšanja, so sporočili z Instituta Jožef Stefan.

Predsednik Pahor in norveški kraljevi par se bosta danes udeležila tudi odprtja razstave Slovenska alpska arhitektura v smučarskemu muzeju Holmenkollen.

Spremljajo ga Cerar, Pikalo in Pivec

V sklopu državniškega obiska bo nato potekal seminar na temo promocije čebelarstva in vloge opraševalcev za trajnostno predelavo hrane. Predsednik Pahor bo ob tej priložnosti norveškemu kralju poklonil slovenski čebelnjak s poslikanimi panjskimi končnicami.

Slovenski predsednik bo zvečer gostil Slovenski večer, ki je namenjen splošni in turistični promociji Slovenije. Dogodka se bodo udeležili tudi kralj Harald V. in kraljica Sonja ter prestolonaslednik, princ Haakon Magnus.

Predsednika republike na Norveškem spremljajo zunanji minister Miro Cerar, minister za šolstvo, znanost in šport Jernej Pikalo, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec ter predstavniki slovenskih podjetij in znanosti.