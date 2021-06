Pahor izrazil željo, da bi Slovenija s predsedovanjem učvrstila svojo vlogo v EU

Slovenija si želi z vso odgovornostjo izpeljati še eno uspešno predsedovanje Svetu EU, je dejal predsednik republike Borut Pahor v današnjem pogovoru z bruseljskimi think tanki. Ob tem je izrazil željo, da bi Slovenija lahko izkoristila priložnosti predsedovanja za krepitev unije in učvrstitev svoje vloge v njej.

Borut Pahor je bil prvi dan svojega dvodnevnega obiska v Bruslju gost pogovora bruseljskih mislišč v organizaciji think tanka European Policy Centre (EPC), ki je bil osredotočen na prihodnost Evrope in Zahodni Balkan, so po razpravi sporočili iz predsednikovega urada. Srečanje je bilo fizično, razprava ni bila odprta za medije.

Predsednik je v pogovoru izpostavil, da ima Slovenija že v svojo ustanovitev vgrajeno vero v evropsko idejo in da ostaja njena dejavna zagovornica tudi danes, ko si želi z vso odgovornostjo izpeljati še eno uspešno predsedovanje Svetu EU. Ob tem je izrazil željo, da bi Slovenija lahko izkoristila priložnosti predsedovanja za krepitev unije in učvrstitev svoje vloge v njej.

V pogovoru so se razpravljavci dotaknili tudi vprašanja skupnih evropskih vrednot, ob čemer je predsednik poudaril, da so v EU danes države z različnimi identitetami in različnimi kulturnimi izkušnjami, kar pa ne sme biti izgovor za različne interpretacije temeljnih vrednot. Ocenil je tudi, da je dobro, da se v Sloveniji prepleta več identitet, od srednjeevropske, mediteranske, balkanske in tudi evropske.

Pahor je sogovornikom predstavil pismo Pogovorimo se o Evropi, ki ga je na pobudo Slovenije in Italije 21 predsednikov članic EU podpisalo ob dnevu Evrope in začetku konference o evropski prihodnosti, ter rezultate nedavnega srečanja v okviru procesa Brdo-Brioni v Sloveniji. Zavzeli so se za vključitev Zahodnega Balkana v konferenco o evropski prihodnosti, saj da bi bilo nasprotno ravnanje izjemno slabo sporočilo evropski javnosti in državljanom regije.

V povezavi s konferenco o prihodnosti Evrope je predsednik še dejal, da si želi ob koncu predsedovanja Slovenije sklepe, ki bi predstavljali dosežke konference v tem času.

Slovensko predsedovanje Svetu EU se bo v veliki meri osredotočalo na okrevanje in odpornost po pandemiji covida-19, kar bo tudi ena od ključnih tem, je še povedal Pahor in ocenil, da je to lahko tudi priložnost, da se v tem času okrevanje obrne k trajnostnemu in zelenemu razvoju.

Predsednik je ocenil, da bi bilo takšno razpravo koristno pripraviti tudi v Sloveniji in je navzoče predstavnike bruseljskih mislišč povabil na odprt pogovor v Slovenijo, v času do konca leta, so še sporočili iz njegovega urada.

Ključen del obiska bo v petek, ko se bo Pahor najprej srečal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, nato s predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem, popoldne pa še s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom.