Pahor v Bruslju o vlogi Slovenije in prihodnosti Evrope

Borut Pahor v Bruselj prihaja slab mesec pred začetkom slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, ki bo tako po pričakovanjih rdeča nit pogovorov, zlasti razprava o prihodnosti Evrope.

"Z visokimi predstavniki Evropske unije se bo predsednik Pahor pogovarjal o vseh aktualnih vprašanjih, ki so pomembna za dejavno vlogo Slovenije v Evropski uniji in njen prispevek h krepitvi evropskega sodelovanja, v luči slovenskega predsedovanja in po njem," so sporočili iz Pahorjevega urada.

Na vprašanje, ali bo odprl tudi aktualna vprašanja v povezavi s svobodo medijev, financiranjem STA in imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev, so v njegovem uradu odgovorili, da se bo predsednik z voditelji pogovarjal o vseh stvareh, ki jih bodo zanimale, in odprl vsa vprašanja, ki se mu zdijo pomembna.

V četrtek se je Pahor v Bruslju udeležil pogovora z evropskimi think tanki, v katerem je med drugim poudaril, da si želi Slovenija z vso odgovornostjo izpeljati še eno uspešno predsedovanje Svetu EU, ter izrazil željo, da bi Slovenija izkoristila priložnosti predsedovanja za učvrstitev svoje vloge v EU.

Predsednik je bil nazadnje v Bruslju februarja leta 2019. Lani so bili zaradi covida-19 pogovori virtualni. To bo njegovo peto srečanje s predsedniki institucij EU v Bruslju od prevzema predsedniškega položaja.