Pahor odgovarja, kaj bo počel, ko ne bo več predsednik #video

Pred natanko 31. leti je iz Slovenije odkorakal zadnji vojak armade JLA, danes pa so v predsedniško palačo tradicionalno zakorakali obiskovalci. Predsednik Pahor jih je spomnil na pomembnost današnjega praznika, obiskovalci pa so predsedniku, zastavili kar nekaj zanimivih vprašanj, tudi o tem, kaj bo počel, ko ne bo več predsednik republike.

Ob državnem prazniku dneva suverenosti je predsednik republike Borut Pahor v predsedniški palači priredil dan odprtih vrat in vročil državna odlikovanja. Dejal je, da je pridobitev suverenosti za državo velik dogodek in da nikoli ne smemo pozabiti enotnosti, ki je takrat prevevala narod. Ob tem je vsem zaželel mirno in varno prihodnost.

Obiskovalce je povabil tudi v svojo pisarno, kjer so lahko sedli na predsedniški stol in se za trenutek prelevili v predsednika. Pahor je odgovarjal tudi na njihova vprašanja.

Na vprašanje, kaj bo delal potem, ko ne bo več predsednik republike, je Pahor v smehu odgovoril, da se "to tudi sam sprašuje." Njegova nadaljnja kariera tako še naprej ostaja uganka.