Pahor ob sejmu Agra: kriza je dejstvo, kmetom naj pomaga država #video

Že 59. kmetijsko-živilski sejem Agra je po enoletnem premoru končno zadihal s polnimi pljuči. Poudarki Agre so inovacije in digitalizacija, podnebne spremembe, skrb za okolje in naravo ter lokalna hrana. Do četrtka se bo na radgonskem sejmišču predstavljalo 1100 razstavljavcev iz 29 držav. Tudi letos ne manjkajo traktorji in druge kmetijske mehanizacije. Prava paša za oči pa je lokomobil.

''Letošnja Agra je nekaj posebnega. Visela je na nitki ukrepov in omejitev. Na zaupanju in dvomih razstavljavcev in naših partnerjev. Na negotovosti, ali smo v Gornji Radgoni sploh še dovolj motivirani, da naredimo sejem v tem času. mnogi razstavljavci so obupali in obrnili hrbet nam in kmetijstvu, v času, ko bi morali stopiti skupaj,'' je povedal predsednik pomurskega sejma Janez Erjavec.

Kljub umiku 25 velikih razstavljavcev jim je uspelo. Sejem je dopoldne simbolno odprl predsednik države, ki je poseben poudarek namenil podnebnim spremembam, ključnih je naslednjih 10 let, je dejal Borut Pahor: ''Strokovnjaki že govorijo o podnebnem lock-downu, ne samo o zdravstvenem, o takem, ki bo morda potreben, če vsi skupaj ne bomo reagirali na izzive okoljske krize, ki smo ji priča.''

Predsednik države Borut Pahor je tudi poudaril, da mora kmetom pri prilagajanju pomagati država, državne intervencije, evropski ter državni denar pa naj bodo namenjeni prilagoditvam na podnebne spremembe. Po njegovem se slovenske kmetice in kmetje ne smejo prestrašiti, da bodo v procesu prilagajanja prepuščeni sami sebi. Foto: STA

S prihajajočimi izzivi pa se je po njegovih besedah mogoče spopasti s sodelovanjem in povezovanjem, s tem se strinja tudi minister za kmetijstvo Jože Podgoršek. ''Podnebne spremembe so tukaj, so zdaj. Niso več v prihodnosti. s temi mislimi moramo zreti v naprej. Že smo govorili o pomenu povezovanja, sodelovanja kot ključnih rešitvah, zato da bo slovenska veriga preskrbe s hrano trajnostna, da bo zagotavljala zadostne količine varne in kvalitetne hrane,'' je dejal.

Izpostavil je še, da bo kmetijstvu vselej pomagala država. Z zadnjimi ukrepi naj bi tako vlada v tem letu kmetijstvu zaradi izpada prihodkov namenila preko 70 milijonov evrov.