Na sejmu Agra okoli 1.100 razstavljavcev

Prihodnji teden se bo v Gornji Radgoni začel 59. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na letošnjem sejmu se bo med 21. in 26. avgustom predstavilo okoli 1.100 razstavljavcev, sodelovalo bo 29 držav. Čeprav na sejmu ne bodo sodelovali člani Združenja kmetijske in gozdarske tehnike, ta po mnenju organizatorjev ne bo okrnjen.

Po lanski spletni izvedbi se Agra letos vrača kot sejem v živo. Na njem bodo med drugim praznovali mednarodno leto sadja in zelenjave ter spoznali inovacije. Tudi letos ne bodo manjkali traktorji in druga kmetijska mehanizacija. V ospredju bodo najvidnejši in najbolj kakovostni slovenski proizvajalci, še posebej močno bo zastopana gozdarska oprema, so po današnji novinarski konferenci sporočili iz Pomurskega sejma.

Sejem bo po napovedih slovesno odprl predsednik republike Borut Pahor. Na njem se bodo zvrstila strokovna srečanja in praktična svetovanja za obiskovalce. Sestavljen bo iz tržnic mladih kmetov, slovenskih kmetij in lokalnih akcijskih skupin. Obiskovalci si bodo lahko ogledali strokovne razstave živali in vzorčne sejemske nasade, so zapisali.

Udeležbo so odpovedali člani Združenja kmetijske in gozdarske tehnike

Država partnerica sejma Agra bo Francija, ki se bo predstavila s svojimi prehranskimi izdelki pod sloganom "okusite Francijo". Dejavne bodo tudi institucije EU ter pomembne institucije in podjetja iz sosednjih držav. Med drugim bo potekal tudi madžarsko-slovenski poslovni forum, so dodali.

Na sejmu ne bodo sodelovali člani Združenja kmetijske in gozdarske tehnike, saj menijo, da je organizacija take množične prireditve v času neugodnih epidemičnih razmer neprimerna in preveč tvegana. "Zaradi odgovornosti do obiskovalcev sejma in zaposlenih v naših podjetjih se letošnjega sejma ne bomo udeležili. Za sejme bo časa še dovolj, sedaj je na prvem mestu zdravje," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so navedli, so organizatorjem predlagali, da sejem prestavijo na zdravstveno ugodnejši termin, in sicer marec ali april 2022. Ker za to pri njih ni bilo razumevanja, so bili prisiljeni svojo udeležbo odpovedati, so še opozorili ter dodali, da na sejmu ne bo sodelovalo tudi več drugih razstavljavcev kmetijske in gozdarske tehnike.