Pahor na konferenci vojaških načelnikov članic Nata opozoril na številne nove izzive

Slovenija danes in v soboto gosti konferenco načelnikov obrambnih sil članic zveze Nato v okviru vojaškega odbora Nata. Delovni del konference se je začel nocoj, ko je v Narodni galeriji zbrane nagovoril predsednik republike in vrhovni poveljnik slovenskih obrambnih sil Borut Pahor, ki je opozoril na številne nove izzive.

Izrazil je tudi pričakovanje, da bo konferenca v Ljubljani politikom dala "pošten, strokoven nasvet" o izzivih.

Poleg številnih geopolitičnih izzivov se "spopadamo z novimi, tako kibernetskimi kot hibridnimi grožnjami, izzivi v vesolju, na območju Arktike ter grožnjami naši ključni infrastrukturi. Kako se pripraviti na te nove izzive in hkrati izpolnjevati naše tekoče poslanstvo in naloge, je zahtevno vprašanje", je opozoril predsednik republike Borut Pahor.

Ponosen na Slovensko vojsko

Kot je še dejal, je Slovenija članica Nata 15 let in po njegovih besedah ponosno deli koristi in bremena z zavezništvom in bo tako ravnala tudi v prihodnje.

"Kot vrhovni poveljnik sem ponosen na Slovensko vojsko, njen prispevek k zavezništvu in njeno predanost varovanju slovenskega naroda, doseganju skupnih ciljev ter ohranjanju skupnih vrednot," je še dejal.

Konference najvišjega vojaškega organa Nata se udeležuje okoli 400 gostov. V Slovenijo je že v četrtek prispel predsedujoči konferenci, načelnik vojaškega odbora Nata, britanski letalski general Stuart William Peach. Uradni del konference se bo končal v soboto, dan pozneje pa se bo končal tudi neformalni del srečanja, ki bo predvsem v Ljubljani.

Foto: STA

Na konferenci je poleg najvišjih vojaških poveljnikov 28 članic Nata tudi civilni predstavnik Islandije, ki sicer nima stalne vojske.

Konferenca je formalno namenjena pregledu skupnih misij in operacij zavezništva, operativnemu delovanju ter ohranjanju pripravljenosti in odvračalne drže Nata. Posvetili naj bi se tudi izgradnji koncepta bojevanja v sodobnem varnostnem okolju. V Slovenski vojski poudarjajo, da je konferenca za Slovenijo velika čast in priznanje, a obenem tudi precejšen logistični zalogaj.

Poleg osrednjega dogajanja v Ljubljani bo v Kranju in Kopru spremljevalni program. Prav zaradi obiska delegacij bo policija ob konferenci na nekaterih lokacijah ali trasi potovanj izvajala kratkotrajne mobilne zapore prometa. Na posameznih cestnih odsekih bo tudi veljala prepoved prometa za tovorna vozila. Vse udeležence v cestnem prometu policija zato poziva, naj dosledno upoštevajo odredbe policistov in se na pot odpravijo prej kot običajno, vožnjo prilagodijo razmeram na cestah ter vozijo strpno in previdno.

Vojaški odbor je najvišji vojaški organ Nata. Predvsem skrbi za oblikovanje vojaških nasvetov Severnoatlantskemu svetu in daje usmeritve obema strateškima poveljstvoma. Odbor je povezava med političnimi odločevalci in Natovo vojaško strukturo.

Sloveniji v Natu sicer priznavajo pomemben prispevek v operacijah zavezništva, a deležna je tudi opozoril o obrambnih izdatkih, kjer že dlje časa caplja na repu zaveznic.