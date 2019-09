Pahor in Peach o vlogi in prihodnosti Nata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike Borut Pahor je danes v Ljubljani sprejel predsedujočega vojaškemu odboru zveze Nato, generala Stuarta Peacha. Med drugim sta se pogovarjala o vlogi in prihodnosti Nata pri ohranjanju varnosti in stabilnosti, so sporočili iz urada predsednika republike.