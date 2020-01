Pahor in Šarec sprejela kolednike ter poudarila pomen sporočila miru #video

Predsednik republike Borut Pahor in premier Marjan Šarec sta na praznik svetih treh kraljev sprejela kolednike Misijonskega središča Slovenije. Poudarila sta njihovo poslanstvo ter se jim zahvalila, da so sporočilo miru, sodelovanja, spoštovanja in pomoči sočloveku prenesli tudi v predsedniško palačo.

"Naj se novo leto začne z odprtim srcem, odprtega duha in odprtimi rokami," je ob sprejemu kolednikov pozval predsednik Borut Pahor in spomnil, da koledniki zbirajo sredstva za tiste, ki potrebujejo pomoč, poroča STA.

Kot odposlanci miru pa imajo koledniki po Pahorjevih ocenah pomembno in plemenito misijo, ki je v predsedniški palači sprejeta s pozornostjo in njegovim velikim odobravanjem. Miru, kot opozarja, še zdaleč ni povsod po svetu, tudi v novo leto smo vstopili z nekaterimi skrbmi glede mednarodnega miru. "Želimo si, da bi se po mirni poti uredila vsa vprašanja, ki zadevajo odnose med narodi in državami, in da bi se po mirni poti uredili vsi odnosi med ljudmi," je dodal Pahor.

Spomnil je, da že vrsto let sodeluje tudi s slovenskimi misijonarji, zlasti Pedrom Opeko, tokrat sodelujeta skupaj z monaškim knezom Albertom. Pojasnil je, da razmišlja o primerni priložnosti, da bi z monaškim knezom obiskala Opeko in počastila njegovo delo, če bi se pokazalo, da bi bil njun obisk na Madagaskarju smiseln.

Pahor si po pisanju STA želi, da poslanstvo kolednikov ne bi bilo vidno le v začetku leta, pač pa da bi njihove plemenite vrednote, kot so mir, solidarnost, pomoč, sodelovanje in razumevanje, odzvanjale vse leto ter prinašale tudi v slovenske domove mir in spokojnost.

Šarec: V tej hiši je veliko težav in nihče vanjo ne pride ravno dobre volje

Še pred Pahorjem je kolednike sprejel premier Marjan Šarec, ki se jim je zahvalil, da so nas tako prijetno uvedli v novo leto. "Vaše sporočilo naj se dotakne src vseh, ne glede na to, ali so verni ali ne ter kateri veri pripadajo," je dejal. Poudaril je pomen sporočila miru, sodelovanja, pomoči sočloveku in tolerance do drugače mislečih.

Po Šarčevih besedah, ki jih povzema STA, so koledniki danes v predsedniško palačo prišli s poslanstvom, da širijo mir, razumevanje in dobro voljo. Kot je dejal, je "v tej hiši" veliko težav in nihče vanjo ne pride ravno dobre volje. "Zato smo danes še toliko bolj veseli takega obiska, da bomo tudi mi imeli moč za reševanje novih izzivov," je dejal. Kolednikom je zaželel vse dobro in izrazil upanje, da bodo uspešni pri svojem poslanstvu.

Kolednike bo popoldne prejel tudi predsednik DZ Dejan Židan.